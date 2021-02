Ameriški senat jasno: Ustavna obtožba zoper Trumpa ni neustavna

Bivšemu ameriškemu predsedniku očitajo, da je "spodbujal upornike" , ki so prejšnji mesec napadli kongres. Na tisoče se jih je zbralo pred kapitolom v bran Trumpu, češ, da so mu bile volitve ukradene in da je šlo za čisto volilno prevaro.

To še vedno ne bo dovolj za obsodbo Trumpa na koncu sojenja, za kar je potrebna dvotretjinska večina v 100-članskem senatu in z demokrati bi moralo potem glasovati skupaj 17 republikancev. Trump več ni predsednik, čeprav tega še vedno ne priznava, in sedaj gre samo še zato, ali bo demokratom uspelo doseči potrditev prepovedi opravljanja javnih funkcij za Trumpa v prihodnje. Če ne bo šlo z ustavno obtožbo, bodo potem skušali še z resolucijo o ukoru.

Za nadaljevanje postopka ustavne obtožbe je glasovalo 56 senatorjev, proti pa je bilo 44 republikancev. Senat je o podobni resoluciji glasoval že januarja, ko se je demokratom pridružilo pet republikancev. Tokrat so poleg Mitta Romneyja (Utah), Lise Murkowski (Aljaska), Pata Toomeyja (Pensilvanija), Bena Sasseja (Nebraska) in Susan Collins (Maine) demokrati v podporo ustavni obtožbi dobili še Billa Cassidyja iz Louisiane.

Jamie Raskin: 'To je zrelo za ustavno obtožbo, tukaj ni dvoma'

Glasovanje 44 republikancev na čelu z Mitchem McConnellom (Kentucky), ki se je doslej izrekal v prid ustavni obtožbi in odgovornost za napad na kongres 6. januarja pripisoval Trumpu, je znova potrdila, da je ustavna obtožba v ZDA predvsem politična zadeva in nima zveze z argumenti.

Demokratski tožilci so namreč pripravili podrobno utemeljeno obtožnico in jo podkrepili z dokumentarnim filmom, ki je dramatično povezal napad na kongres, v katerem je umrlo pet ljudi, in Trumpove izjave o "lažnih" volitvah, na katerih je izgubil, in njegove pozive privržencem, naj gredo nad kongres ter se borijo "kot hudiči", pa pohvale na njihov račun, ko so že uničevali poslopje in lovili kongresnike, da jih obesijo.

Vodja demokratskih upraviteljev ustavne obtožbe Jamie Raskin iz Marylanda je med predstavitvijo celo zahlipal, ko je razlagal, da je bila v času napada z njim v kongresu prvič in verjetno tudi zadnjič njegova 24-letna hči, po poklicu učiteljica."Oče, mislim, da mene ne bo nikoli več sem," mu je povedala, ko sta se skupaj skrivala pred Trumpovimi nasilneži, ki so rjoveli po hodnikih, napadali policiste in kričali, da jih je poslal Trump, naj preprečijo volilno krajo.