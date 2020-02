Ameriški senat na sojenju Trumpu zavrnil dodatne priče, glasovanje bo v sredo

Vnaprej določen izid glasovanja o Trumpovi usodi je tako preložen za nekaj dni, nobenega dvoma pa ni, da zagovornikom obsodbe in odstavitve s položaja ne bo uspelo zbrati 67 glasov v 100-članskem senatu, kjer imajo Trumpovi republikanci 53 sedežev.

Pred tem bosta v ponedeljek in torek sklepna nagovora tožilstva in obrambe. Po deset minut bodo lahko govorili tudi tisti senatorji, ki bodo želeli pojasniti svojo odločitev.

Ameriški senatorji so po zavrnitvi prič na procesu proti predsedniku Donaldu Trumpu zaradi ustavne obtožbe sklenili, da bo glasovanje o njegovi odstavitvi ob 22. uri zvečer v sredo po srednjeevropskem času.

To je potrdilo petkovo glasovanje o pričah, kjer je bil izid 51 proti 49 proti pričam, za katere sta se upala zavzeti le dva republikanca – Susan Collins iz Maina in Mitt Romney iz Utaha. Senat je tako zavrnil dodatne priče, čeprav je obstajal velik interes javnosti, da se zasliši vsaj nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDA Johna Boltona. Ta je v svoji knjigi potrdil, da je Trump izsiljeval Ukrajino, naj mu pomaga na predsedniških volitvah novembra letos z razglasitvijo korupcijske preiskave demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna.

To Trumpovo dejanje je pokrila točka ustavne obtožbe o zlorabi oblasti, druga točka pa je zadevala Trumpovo oviranje kongresne preiskave tega dejanja. Zaslišanje Boltona z vidika obrambe sicer ne bi prineslo nič novega, saj so Trumpovi odvetniki boljkone priznali, da je predsednik zagrešil očitana mu dejanja, vendar pa je republikanska večina sklenila, da to ni razlog za odstavitev s položaja.

Zavrnitev prič je postala dejstvo, ko sta se dva od dotlej omahljivih republikanskih senatorjevLamar Alexanderiz Tennesseeja in Lisa Murkowski z Aljaske odločila, da ne bosta glasovala zanje. Alexander se je tako odločil v četrtek, Murkowska pa v petek, s čimer je predsedujočega sojenju, predsednika vrhovnega sodišča ZDA Johna Robertsa rešila odgovornosti morebitnega posredovanja za eno ali drugo stran ob neodločenemu izidu 50 proti 50. Roberts je kasneje sicer pojasnil, da ne bi posredoval in izid 50 proti 50 bi pomenil poraz pobudnikov zaslišanja prič.

Senatorji so v petek nadaljevali z delom, danes in v nedeljo pa ne bodo zasedali. Vodja senatne večine Mitch McConnellje po zavrnitvi prič demokratom omogočil, da predlagajo še nekaj amandmajev o nadaljevanju postopka, ki pa jih je republikanska večina gladko zavrnila. Vodja demokratske manjšine Chuck Schumerje med drugim predlagal, da se vseeno izdajo pozivi za zaslišanje prič.

Predsednik ZDA je v odzivu na petkovo glasovanje tvitnil: "Demokrati = 17 prič. Republikanci = 0 prič." Dodal je, da demokrati ne bodo nikoli zadovoljni, karkoli dobijo. S tem je mislil na to, da so v okviru preiskave v predstavniškem domu zaslišali 17 prič. Ključnih, kot je Bolton, niso mogli, ker so upoštevali Trumpovo prepoved udeležbe na zaslišanjih v kongresu.