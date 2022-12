Ameriški senat potrdil 1700 milijard vredno zakonodajo o proračunski porabi

Predlog zakonodaje, ki bo omogočila normalno delovanje vlade do 30. septembra 2023, dovoljuje porabo 858 milijard dolarjev za Pentagon in 772,5 milijarde dolarjev za civilne domače programe. V njem je tudi 45 milijard dolarjev zagotovljene pomoči Ukrajini.

Dogovor o porabi so dosegli republikanski in demokratski senatorji s pomočjo demokratov v predstavniškem domu kongresa. Republikance iz predstavniškega doma, ki veljajo za bolj nekompromisne, v pogajanja niso vključili.

Vse to se mora zgoditi do polnoči nocoj po lokalnem času v Washingtonu, saj se takrat izteče rok trajanja zadnjemu začasnemu zakonu za nadaljevanje proračunske porabe za delovanje vladnih agencij.

Demokrati v predstavniškem domu kongresa so želeli predlog potrditi nemudoma po senatu, saj se želijo umakniti iz Washingtona na praznovanje božiča doma, še preden jim to prepreči nevarno zimsko neurje, ki zaobjema skoraj celotno ozemlje ZDA.

Vendar pa so morali zaradi vloženih amandmajev in zapletenega postopka razpravo in delo nadaljevati do zgodnjih jutranjih ur.

V senatu je vodja republikanske manjšine Mitch McConnell izrazil zadovoljstvo nad dogovorom, ki predvideva 10-odstotno rast porabe za obrambo, kar je nad rastjo inflacije, obenem pa bo poraba za civilne programe rasla počasneje od inflacije. S tem je zavrnil kritike podpornikov bivšega predsednika Donalda Trumpa, ki zavračajo vsakršne kompromise v kongresu, četudi gre za bistveno delovanje države.

V predlogu je sicer tudi 40 milijard dolarjev za pomoč skupnostim, ki so jih prizadele naravne nesreče, pa tudi reforma volilne zakonodaje, da se preprečijo scenariji, kakršen se je po Trumpovem porazu na predsedniških volitvah 2020. Potem ko je izgubil volitve, je svoj poraz pripisal prevaram, njegovi privrženci pa so napadli kongres v poskusu izničenja volje volivcev.