Ameriški senat potrdil pomoč za Ukrajino, Izrael in Tajvan

Iz Ukrajine so že prišle zahvale za odobritev pomoči. "Hvala vodji večine Chucku Schumerju in vodji republikancev Mitchu McConnellu za njuno trdno vodstvo pri napredovanju tega predloga s podporo obeh strank in senatorjem obeh strank, ki so glasovali zanj," je po glasovanju sporočil predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Končno, končno, končno. Nocoj po več kot šestih mesecih trdega dela Amerika pošilja sporočilo svetu, da mu ne bo obrnila hrbta," Schumerjeve besede navaja televizija NBC.

Tudi McConnell je dejal, da je uspešno glasovanje pomemben dan za Ameriko, ki da je pokazala hrbet izolacionističnemu gibanju.

Zamudo je presenetljivo odkrito pripisal nekdanjemu televizijskemu voditelju na Fox News Tuckerju Carlsonu zaradi demonizacije Ukrajine in bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi mešanih stališč, navaja NBC.

Senat je pomoč potrdil že februarja, predlog o TikToku pa je dodal po glasovanju v predstavniškem domu. Ta grozi, da bo TikToku po devetih mesecih prepovedan dostop do ameriških trgovin z aplikacijami, če ga lastnik podjetje ByteDance v tem času ne proda.

Američane namreč skrbi, da bi lahko kitajska vlada prišla do podatkov o ameriških uporabnikih in jih zlorabila. TikTok trdi, da nima nič s kitajsko vlado, in napoveduje tožbo proti zakonu.