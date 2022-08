Ameriški senat potrdil sprejem Finske in Švedske v zvezo Nato

"Zgodovinsko glasovanje pošilja pomembno sporočilo o trajni zavezi Natu in zagotavljanju pripravljenosti zavezništva na soočanje z izzivi današnjega časa in prihodnosti," je sporočil Biden in dodal, da se veseli svojega podpisa pod pogodbi za vstop dveh trdnih demokracij z visoko usposobljenimi oboroženimi silami v največje obrambno zavezništvo v zgodovini.

Pristopni pogodbi mora ratificirati vseh 30 članic zveze Nato. Doslej je to nalogo opravila polovica članic zavezništva, tudi Slovenija.

"To pošilja opozorilni strel vsem tiranom na svetu, ki mislijo, da se lahko kar lotijo svobodnih demokracij. Neizzvana ruska invazija je spremenila način našega razmišljanja o svetovni varnosti," je pred glasovanjem izjavila demokratska senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar.

Podobno so menili skoraj vsi drugi senatorji razen Hawleyja, ki je trdil, da ameriško zavezništvo z Evropo odvrača pozornost od glavnega nasprotnika ZDA, ki ni Rusija, ampak je Kitajska.