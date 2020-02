Ameriški senat predsednika Donalda Trumpa razglasil za nedolžnega

Za obsodbo in odstavitev predsednika s položaja je bilo potrebnih 67 glasov. Trumpovi republikanci jih imajo v 100-članskem senatu 53, demokrati pa 47.

Republikanci so že od začetka procesa v septembru zagotavljali, da ne bodo obsodili Trumpa, ne glede na to kakšne dokaze bodo predstavili demokrati o izsiljevanju Ukrajine, da mu pomaga na letošnjih volitvah z najavo preiskave vodilnega demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna. Trump je zadrževal kongresno potrjeno pomoč Ukrajini, od katere je želel, da preišče tudi samo sebe zaradi namišljenega vpletanja v ameriške volitve 2016.

Demokratski tožilci oziroma upravitelji ustavne obtožbe so v senatu dokazali, da je Trump storil to, kar mu očita obtožnica, republikanci pa so se oklenili argumenta Trumpove obrambe, ki dejanj na koncu niti ni več zanikala. Trumpovi odvetniki so zagotovili, da njegova dejanja niso dovolj resna za ustavno obtožbo, kaj šele za odstavitev s položaja.