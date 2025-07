Ameriški senat s tesno večino potrdil predlog zakona o proračunu in davčnih olajšavah

Ob tem naj bi skoraj 12 milijonov ljudi ostalo brez zdravstvenega zavarovanja, ki ga zagotavlja zvezni program za revne in invalide medicaid, saj naj bi s prihranki s tega naslova pokrili davčne olajšave za podjetja in premožne Američane.

Demokrati so predlogu nasprotovali predvsem iz tega razloga, kritičen pa je bil tudi nekdanji zaveznik predsednika Donalda Trumpa, milijarder in podjetnik Elon Musk, ki je Trumpov "veliki in čudoviti zakon" kritiziral zaradi povečanja proračunskega primanjkljaja.