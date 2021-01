Ameriški senat začel z zaslišanji Bidnovih ministrskih kandidatov

Yellenova je v odboru za bančništvo danes povedala, da mora biti naslednji stimulacijski sveženj proti pandemiji covida-19 velik, s čimer je izrazila podporo načrtu predsednika Joeja Bidna , ki je vreden 1900 milijard dolarjev (cca. 1567 milijard evrov) in med drugim predvideva neposredno pomoč Američanom v znesku 1400 dolarjev (1154 evrov), povečanje podpore brezposelnim in podjetjem ter drugo porabo.

Danes tako potekajo zaslišanja kandidatke za finančno ministrico Janet Yellen in kandidata za državnega sekretarja Antonyja Blinkena . Svojo vizijo vodenja resorjev podajajo še kandidat za obrambnega ministra ZDA Lloyd Austin , kandidat za ministra za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas in kandidatka za nacionalno direktorico obveščevalnih dejavnosti Avril Haines . S potrjevanjem kandidatov v senatu ne bi smelo biti težav, saj bodo kmalu tesno večino prevzeli demokrati. Nadzorovali bodo tudi odbore, ko bodo ti glasovali o potrditvah nominacij.

"Sedaj bi bilo najpametnejše, da gremo na veliko. Potrebujemo velike investicije, na primer v infrastrukturo, obrestne mere pa so trenutno nizke," je med drugim povedala nekdanja predsednica centralne banke Federal Reserve. Po njenem prepričanju bi bilo varčevanje pri stimulaciji napačno, ker bi podaljšalo gospodarsko nazadovanje in čas, ki je potreben za okrevanje.

Blinken je v odboru za zunanje zadeve zagotovil, da se je pripravljen soočiti z izzivi Kitajske, Irana, Severne Koreje in Rusije, obenem pa je trdno zavezan obnovi dobrih odnosov z zavezniki in v celotnem State Departmentu, kjer po štirih letih vlade predsednika Donalda Trumpa vlada malodušje.

Anthony Blinken in Joe Biden

Blinken je opozoril, da v svetu naraščajo nacionalizmi, demokracija pa izgublja moč. Grožnje avtoritarnih držav preoblikujejo vse vidike človeškega življenja, še posebej na internetu. Ameriško globalno vodstvo je še naprej pomembno in če ga ne bo, bodo luknjo zapolnili tekmeci ali pa bo nastal kaos, je opozoril.

Kandidat za ministra za domovinsko varnost Mayorkas je v uvodni izjavi omenil tudi vdor Trumpovih privržencev v ameriški kongres 6. januarja, ko je umrlo pet ljudi. "Kot minister bom storil vse, da se tragična izguba življenj, napad na policijo, onečaščenje poslopja, ki je eden od treh stebrov naše demokracije, in groza, ki ste jo občutili vi in vaši kolegi, nikoli več ne bi ponovili," je dejal.

Avril Haines je v odboru za obveščevalne dejavnosti povedala, da je po zadnjih štirih letih prva prioriteta obnova zaupanja med vlado in obveščevalno skupnostjo. Zagotovila je, da bo Bidnu vedno povedala to, kar misli, čeprav mu ne bo vedno všeč. Senatorjem jo je predstavil nekdanji direktor obveščevalcev v Trumpovi vladi Dan Coats . Zagotovil je, da je Hainesova izjemna izbira.

Mayorkas bo prvi minister za domovinsko varnost latinskoameriškega izvora in tudi prvi priseljenec na čelu ministrstva, ki je ključno pri izvajanju politike priseljevanja. Biden namerava med drugim hitro predlagati reformo imigracijskega sistema in zaradi pandemije covida-19 nekoliko počasneje, kot bi sicer, olajšati razmere za prosilce za azil.

Vodilni demokrat v odboru Mark Warner iz Virginije pa je poudaril, da mora priti do korenitih sprememb, saj so vsi, ki so si v obveščevalni skupnosti zadnja štiri leta privoščili govoriti resnico, trpeli osebne napade, premestitve, odpuščanja ali maščevanja. Hainesovo je pozval, da mora pozabiti na politiko pri zadevah v zvezi z državno varnostjo.

V četrtek je na vrsti za zaslišanje kandidat za ministra za transport Pete Buttigieg, prihodnjo sredo pa kandidat za ministra za veteranske zadeve Dennis McDonough. Drugih zaslišanj za zdaj še ni na senatnem urniku, ves proces pa se je zavlekel, ker dosedanji predsednik ZDA Donald Trump ne priznava poraza na volitvah in je skoraj dva meseca oviral tranzicijo in priprave nanjo.