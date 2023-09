Ameriški senator naj bi sprejemal zlate palice, izrekel se je za nedolžnega

Oba sta morala sodišču predati potna lista, vendar pa je predsednik senatnega odbora za mednarodne odnose Menendez obdržal svojega posebnega uradnega, ki mu pripada kot senatorju na visokem položaju. Senator in soproga sta bila po izreku nedolžnosti izpuščena na prostost po varščini 100.000 za senatorja oziroma 250.000 dolarjev za soprogo. Menendezu je sodišče prepovedalo komunikacijo z osebjem senata in odredilo sodni nadzor.

Pred sodnika sta morala v istem postopku tudi nepremičninski projektant iz New Jerseyja Fred Daibes in poslovnež iz New Jerseyja Jose Uribe. Daibes je plačal dva milijona dolarjev varščine, Uribe pa milijon dolarjev. V torek se je na sodišču izrekel za nedolžnega peti obtoženec v primeru Wael Hana.

Obtožnica v treh točkah senatorju očita, da je prejemal podkupnine v obliki gotovine, zlatih palic in luksuznega avtomobila. Vse to so odkrili med hišno preiskavo na njegovem domu v New Jerseyju. Menendez naj bi med drugim izkoriščal svoj vpliv, da pomaga vladi Egipta in svojim poslovnim partnerjem v New Jerseyju, za kar bi naj dobil plačilo, trdi obtožnica.