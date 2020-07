Ameriški senator: ZDA so uradno izstopile iz WHO

Tudi neimenovani visoki predstavnik ameriške vlade je potrdil, da so ZDA generalnemu sekretarju Združenih narodov Antoniu Guterresu posredovale uradno izjavo o izstopu iz WHO.

Uradni izstop, če se je ta res zgodil, sicer ni presenečenje, saj je ameriški predsednik Donald Trump že konec maja, sredi epidemije novega koronavirusa, razglasil, da ZDA prekinjajo sodelovanje z WHO in ne bodo več njena članica. Organizacijo je obtožil, da ni priskrbela informacij, potrebnih za boj proti novemu koronavirusu, ter da je bila izrazito naklonjena Kitajski. WHO je obenem še očital, da ni izvedla nujnih reform, Kitajski pa pripisal odgovornost za širjenje koronavirusa po vsem svetu.

ZDA so WHO sicer plačevale okoli 450 milijonov dolarjev letno, ameriški predsednik pa je napovedal, da bo ta denar raje namenil drugim po svetu, ki da si ga bolj zaslužijo in potrebujejo.

Iz WHO so konec junija sporočili, da ZDA organizacije kljub predsednikovim grožnjam zaenkrat še niso uradno obvestile o svojem izstopu.