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Ameriški senatorji zahtevajo pojasnila, Huang bo moral pričati

Santa Clara, 13. 11. 2026 15.44 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Jensen Huang

Nekdanji izvršni direktor podjetja Nvidia Jensen Huang je bil pozvan pred senatni odbor, kjer bo pričal o domnevni aferi z žensko, za katero sumijo, da je kitajska vohunka. Medtem pa je bila že imenovana začasna izvršna direktorica Nvidie, Colette Kress.

Huang je nedavno nenadoma odstopil z mesta vodje enega najvrednejših podjetij na svetu, potem ko so v javnost prišle informacije o domnevnih zunajzakonskih razmerjih, eno od teh naj bi bilo s kitajsko vohunko. Razkritja so povzročila velik pretres v Silicijevi dolini, piše BBC.

Zdaj se bo moral zagovarjati pred senatnim odborom.

Jensen Huang
Jensen Huang
FOTO: AP

Senator Tim Scott je Huangu poslal pismo, v katerem ga je pozval, naj priča pred senatnim odborom za bančništvo. "Nedavna poročila vzbujajo resne pomisleke glede naše nacionalne varnosti in zaščite občutljive ameriške tehnologije," je republikanski senator iz Južne Karoline zapisal na družbenem omrežju X. "Američani si zaslužijo odgovore," je dodal.

Scott je Huanga pozval, naj se 3. decembra prostovoljno udeleži zaslišanja, obenem pa opozoril, da lahko odbor izda tudi sodni poziv, s katerim bi ga prisilil k pričanju. Pa še trije odbori predstavniškega doma ameriškega kongresa – za obveščevalne dejavnosti, zunanje zadeve in Kitajsko – so Huangu prav tako poslali pismo, v katerem so ga pozvali na zaslišanje za zaprtimi vrati, predvideno za 1. december.

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Pa ne samo on, tudi ameriški minister za trgovino Howard Lutnick, ki je pod drobnogledom zaradi izvoza občutljivih čipov Nvidia za umetno inteligenco na Kitajsko, je bil pozvan, naj decembra nastopi pred senatnim odborom za bančništvo.

Lutnick je pod drobnogledom, ker so neimenovani uradniki administracije predsednika Donalda Trumpa ameriškim medijem posredovali informacije, da je minister za trgovino zaviral prizadevanja za zaostritev izvoznih omejitev za napredne čipe za umetno inteligenco na Kitajsko.

Tiskovni predstavnik ameriškega ministrstva za trgovino je ameriškim medijem povedal, da je Lutnick "proaktivno" privolil v nastop pred senatnim odborom za bančništvo.

Nova začasna direktorica

Nvidia je na položaj imenovala finančno direktorico podjetja Colette Kress. Možno je, da bo na položaju ostala tudi dolgoročno, lahko pa podjetje za stalno vodenje imenuje drugega kandidata.

Colette Kress
Colette Kress
FOTO: Profimedia

59-letna Kress se je Nvidii pridružila leta 2013 kot finančna direktorica, pred tem pa je delala na finančnih položajih v podjetjih Texas Instruments, Microsoft in Cisco. Redno sodeluje na četrtletnih predstavitvah poslovnih rezultatov podjetja, v času njenega delovanja pa se je Nvidia iz razmeroma neznanega podjetja, usmerjenega predvsem v proizvodnjo čipov za videoigre, razvila v velikana na področju umetne inteligence z več kot bilijon dolarjev tržne vrednosti, poroča Guardian.

Ljudje, ki jo poznajo, jo po poročanju Reutersa opisujejo kot umirjeno nasprotje pogosto konfrontacijskemu slogu Huanga.

"Colette je pomagala voditi Nvidio skozi obdobje izjemne rasti ter dobro pozna naše poslovanje, stranke, delovanje in finančni položaj," je dejal Harvey C. Jones, novoimenovani predsednik upravnega odbora Nvidie. "Upravni odbor popolnoma zaupa Colette in vodstveni ekipi."

Nvidia sicer že aktivno išče naslednika Huanga. Med imeni, ki se poleg Kressove omenjajo kot možni nasledniki, sta Ian Buck, ki vodi razvoj Nvidiinih izdelkov na področju strojne in programske opreme za umetno inteligenco, ter Rene Haas, nekdanji zaposleni v Nvidii in zdajšnji izvršni direktor britanskega proizvajalca polprevodniških čipov Arm Holdings.

Kot možna Huangova naslednica se omenja tudi Lisa Su, izvršna direktorica proizvajalca čipov AMD. Njeno podjetje je najneposrednejši in najostrejši tekmec Nvidie, s Huangom pa sta tudi v daljnem sorodstvu.

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