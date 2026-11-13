Ameriški senatorji zahtevajo pojasnila, Huang bo moral pričati

Huang je nedavno nenadoma odstopil z mesta vodje enega najvrednejših podjetij na svetu, potem ko so v javnost prišle informacije o domnevnih zunajzakonskih razmerjih, eno od teh naj bi bilo s kitajsko vohunko. Razkritja so povzročila velik pretres v Silicijevi dolini, piše BBC. Zdaj se bo moral zagovarjati pred senatnim odborom.

Jensen Huang FOTO: AP

Senator Tim Scott je Huangu poslal pismo, v katerem ga je pozval, naj priča pred senatnim odborom za bančništvo. "Nedavna poročila vzbujajo resne pomisleke glede naše nacionalne varnosti in zaščite občutljive ameriške tehnologije," je republikanski senator iz Južne Karoline zapisal na družbenem omrežju X. "Američani si zaslužijo odgovore," je dodal. Scott je Huanga pozval, naj se 3. decembra prostovoljno udeleži zaslišanja, obenem pa opozoril, da lahko odbor izda tudi sodni poziv, s katerim bi ga prisilil k pričanju. Pa še trije odbori predstavniškega doma ameriškega kongresa – za obveščevalne dejavnosti, zunanje zadeve in Kitajsko – so Huangu prav tako poslali pismo, v katerem so ga pozvali na zaslišanje za zaprtimi vrati, predvideno za 1. december.

Pa ne samo on, tudi ameriški minister za trgovino Howard Lutnick, ki je pod drobnogledom zaradi izvoza občutljivih čipov Nvidia za umetno inteligenco na Kitajsko, je bil pozvan, naj decembra nastopi pred senatnim odborom za bančništvo. Lutnick je pod drobnogledom, ker so neimenovani uradniki administracije predsednika Donalda Trumpa ameriškim medijem posredovali informacije, da je minister za trgovino zaviral prizadevanja za zaostritev izvoznih omejitev za napredne čipe za umetno inteligenco na Kitajsko. Tiskovni predstavnik ameriškega ministrstva za trgovino je ameriškim medijem povedal, da je Lutnick "proaktivno" privolil v nastop pred senatnim odborom za bančništvo.

Nova začasna direktorica

Nvidia je na položaj imenovala finančno direktorico podjetja Colette Kress. Možno je, da bo na položaju ostala tudi dolgoročno, lahko pa podjetje za stalno vodenje imenuje drugega kandidata.

Colette Kress FOTO: Profimedia