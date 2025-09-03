Ameriški sodnik si je premislil: razbitja Googla ne bo

Sodnik Amit Mehta je zavrnil zahtevo ministrstva za pravosodje, naj Google prisili v ločitev spletnega brskalnika Chrome in izdelkov Android. Je pa odločil, da mora Google del svojih podatkov o iskanju deliti s konkurenco, poroča Politico.

Razbitje Googla na več manjših podjetij bi bila največji protimonopolni ukrep v sodobni zgodovini in bi se lahko primerjal s prisilno razdelitvijo telekomunikacijskega velikana AT&T leta 1984 in neuspešnim poskusom vlade, da bi razdelila Microsoft v začetku tisočletja.

Mehta je avgusta lani razsodil, da je Google v partnerstvu z Applom zavzel 90 odstotkov trga spletnega iskanja, Google pa je imel podobne sporazume s proizvajalci mobilnih telefonov in mobilnimi operaterji, kot sta Samsung in Verizon.

Čeprav Google ne bo prisiljen prodati svojega brskalnika Chrome ali operacijskega sistema Android, bo moral določene podatke o iskanju dati na voljo kvalificiranim konkurentom, da bi spodbudil konkurenco.

Prav tako ne bo smel sklepati ali ohranjati ekskluzivnih pogodb v zvezi z distribucijo storitev, kot so Chrome, Search, Google Assistant in aplikacija Gemini.