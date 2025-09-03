Svetli način
Tujina

Ameriški sodnik si je premislil: razbitja Googla ne bo

Washington, 03. 09. 2025 08.17 | Posodobljeno pred 34 minutami

Ameriški zvezni sodnik Amit Mehta v torek v protimonopolni tožbi pravosodnega ministrstva ZDA ni odredil razbitja tehnološkega velikana Google, čeprav je avgusta lani razsodil, da je Google nezakonito monopoliziral trg oglasov, ki se prikazujejo ob rezultatih iskanja na spletu, poročajo ameriški mediji.

Sodnik Amit Mehta je zavrnil zahtevo ministrstva za pravosodje, naj Google prisili v ločitev spletnega brskalnika Chrome in izdelkov Android. Je pa odločil, da mora Google del svojih podatkov o iskanju deliti s konkurenco, poroča Politico.

Razbitje Googla na več manjših podjetij bi bila največji protimonopolni ukrep v sodobni zgodovini in bi se lahko primerjal s prisilno razdelitvijo telekomunikacijskega velikana AT&T leta 1984 in neuspešnim poskusom vlade, da bi razdelila Microsoft v začetku tisočletja.

Mehta je avgusta lani razsodil, da je Google v partnerstvu z Applom zavzel 90 odstotkov trga spletnega iskanja, Google pa je imel podobne sporazume s proizvajalci mobilnih telefonov in mobilnimi operaterji, kot sta Samsung in Verizon.

Čeprav Google ne bo prisiljen prodati svojega brskalnika Chrome ali operacijskega sistema Android, bo moral določene podatke o iskanju dati na voljo kvalificiranim konkurentom, da bi spodbudil konkurenco.

Prav tako ne bo smel sklepati ali ohranjati ekskluzivnih pogodb v zvezi z distribucijo storitev, kot so Chrome, Search, Google Assistant in aplikacija Gemini.

Tožbo so pozorno spremljali tudi drugi tehnološki velikani, kot sta Apple in Meta, ki se prav tako soočajo s protimonopolnimi tožbami ameriške vlade, poroča CNN.

Mehta je v sodbi zapisal, da je pojav generativnih orodij umetne inteligence spremenil potek tega primera, kjer je bilo zagotavljanje, da se prevlada Googla na področju iskanja ne prenese na področje umetne inteligence, ključni del postopka.

Google trdi, da bi uresničitev zahtev ministrstva za pravosodje škodovalo potrošnikom, saj bi jim otežila dostop do njihovega priljubljenega iskalnika ter bi lahko zavrla ameriško gospodarstvo in vodilni položaj ZDA na področju tehnologije.

Google je že leta podpisoval ekskluzivne, več milijard dolarjev vredne pogodbe z izdelovalci naprav, kot je Apple, da bi si zagotovil položaj privzetega iskalnika na pametnih telefonih in spletnih brskalnikih, s čimer je spodbujal svojo prevlado in po mnenju sodišča nepošteno prednost, ki temelji na navadah potrošnikov, ne na njihovi izbiri.

Mehta je navedel, da je do leta 2025 kar 95 odstotkov vseh spletnih iskanj na mobilnih napravah v ZDA potekalo preko Googla.

Tožbo proti Googlu je vložila že vlada prejšnjega predsednika ZDA Joeja Bidna, vlada Donalda Trumpa pa je z njo nadaljevala.

