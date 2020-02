Ameriški šov: Trump zavrnil rokovanje s Pelosijevo, ta raztrgala njegov govor

Ameriški predsednik Donald Trump je s predvolilnim govorom še poglobil strankarske delitve v državi. Uvodoma je zavrnil rokovanje z demokratsko voditeljico kongresa, ta pa je nato v jezi raztrgala kopijo govora. Republikanci so medtem navijali za ponovno izvolitev Trumpa, demokrati pa ga glasno zavračali.

Takšnega govora o položaju v državi v sodobni zgodovini ZDA še ni bilo, niti takšnega odziva občinstva. Začelo se je že pred govorom, ko Donald Trump na tradicionalno kosilo s televizijskimi voditelji ni povabil predstavnikov televizije CNN, ki pa zaradi zavrnitve niso več niti protestirali. Predsednica predstavniškega doma kongresaNancy Pelosi, ki je med govorom v skladu s protokolom morala sedeti za Trumpom skupaj s podpredsednikom ZDA Mikom Penceom, je predsedniku ob sprejemu kopije govora ponudila roko. Trump jo je gladko ignoriral, Pelosijeva pa je kopijo govora pozneje javno dramatično raztrgala. Republikanski kongresniki in senatorji so Trumpa ob zato predvidenih trenutkih prekinjali s stoječimi ovacijami. Demokrati so ga nemo gledali, ko jim je bilo dovolj pretiravanja, pa so ga glasno izžvižgali.

FOTO: AP

Nekateri, kot je NewyorčankaAlexandria Ocasio Cortez, so govor bojkotirali vnaprej, saj da laži ne bodo poslušali, drugi so dvorano zapustili med govorom. Nobenega dvoma ni, da je bil govor namenjen Trumpovi strankarski bazi, ki jo novembra potrebuje za ponovno izvolitev, ob tem pa je skušal še razbiti demokratsko bazo z nagovarjanjem temnopoltih volivcev. Govor je bila velika skrbno režirana televizijska predstava, v kateri so imeli vloge prva dama Melania Trump, venezuelski opozicijski voditelj Juan Guaido, temnopolti Američani, študenti, ki jim je Trump obljubljal štipendije, vojaki in njihove družine. Glavna vloga pa je bila namenjena Trumpu, ki je poudarjal, da se z njim Amerika vrača k veličini.

Trumpovega govora se je udeležil tudi venezuelski opozicijski voditelj Juan Guaido. FOTO: AP

V treh kratkih letih smo razbili miselnost o ameriškem zatonu in se uprli zmanjševanju pomena ameriške usode, je med drugim dejal Trump ter ob glasnem neodobravanju demokratov udrihal čez ekonomijo v času njegovega predhodnika Baracka Obame, ko so se ZDA izkopale iz velike krize in stopile na pot gospodarske rasti. Melania Trump je podelila najvišje civilno odlikovanje, predsedniško medaljo svobode, konservativnemu radijskemu voditelju Rushu Limbaughu, ki je za "poenotenje" Amerike po ocenah komentatorjev zaslužen prav toliko kot Trump. Limbaugh je odločen podpornik Trumpa v svoji radijski oddaji, ki ima 20 milijonov poslušalcev, pred dnevi pa je naznanil, da ima pljučnega raka. Za zavrnitev demokratskih politik je Trump izkoristil Juana Guaidoja, ki ga več deset držav priznava kot začasnega predsednika Venezuele. Izpostavil je vse pomanjkljivosti socializma in Guaidoja opredelil kot edinega legitimnega voditelja Venezuele. Demokratske polomije z zamujanjem pri izidih ponedeljkovih strankarskih zborovanj v Iowi ni omenjal, je pa poudaril, da so demokratske ideje socialistične in ZDA obetajo podobno usodo kot Venezueli. "Socializem uničuje države," je dejal Trump in zagotovil, da ne bo dovolil "socialističnega" prevzema zdravstva v ZDA. Svojo privrženost vojski je Trump ponazoril z uprizorjeno vrnitvijo ameriškega vojaka svoji družini, in sicer z njihovim čustvenim snidenjem med govorom v kongresni palači pred kamerami.

Pelosijeva se je razjezila, potem ko se Trump ni želel rokovati z njo. FOTO: AP