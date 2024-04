Ameriški študenti med protesti dobivajo podporo politikov in organizacij

Več kot 100 izraelskih študentov na Columbii je vodstvo univerze pred dnevi pozvalo, naj jim zagotovi zaščito, ker se v kampusu ne počutijo več varne in se bojijo za svoje življenje.

Med protesti v New Yorku sicer ni bilo večjih neredov ali izpadov, razen sredi tedna, ko je policija aretirala več študentov, ker niso hoteli odstraniti protestnega šotorskega naselja v kampusu. Vse aretirane so po kratkem zaslišanju pred sodiščem po nekaj urah izpustili. Zaradi aretacij pa so se protestu pridružili številni drugi študenti in postavili nove šotore.

Senat univerze Columbia je v petek sprejel resolucijo za oblikovanje posebne preiskovalne komisije postopanja vodstva med protesti, ker so med drugim ogrožali akademsko svobodo in svobodo izražanja s prošnjo za policijsko posredovanje. Dostop do kampusa, ki je bil do protestov odprt za vse, je sedaj dovoljen le zaposlenim in študentom, ki se morajo identificirati policistom.

Zahtevajo prekinitev sodelovanja z Izraelom in umik naložb iz podjetij, ki ga pomagajo oboroževati

Ameriški študenti proti vojni v Gazi protestirajo že od njenega začetka 7. oktobra lani. Na univerzi Brown je policija lansko jesen aretirala 61 študentov, februarja letos pa je več kot 20 študentov iste univerze uprizorilo osem dni gladovne stavke, poroča Washington Post. Po policijskem posredovanju na Columbii pa so se protesti okrepili in prerasli v enega največjih študentskih protestov zadnjih let v ZDA.

V petek so šotorsko naselje postavili na univerzi Severne Karoline, kjer se je zbralo okrog 75 študentov, poroča CNN. Na državni univerzi Arizone so v petek zaradi postavitve šotora aretirali tri študente, na ozemlju univerze Colorado so v četrtek aretirali 40 študentov iz istega razloga, iz Atlante in nekaterih drugih mest pa poročajo o nasilju policije nad protestniki.