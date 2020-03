Ameriški supertorek: veliki povratek Bidna, a Kalifornija v roke Sandersu

Nekdanji podpredsednik ZDA Joseph Biden je na t.i. supertorek, ko ameriški demokratski volivci v kar 14 zveznih državah izbirajo svojega predsedniškega kandidata, osvojil osem zveznih držav. A najpomembnejša zmaga, zvezna država Kalifornija, ki podeluje tudi največ delegatov, je šla v roke senatorja iz Vermonta Bernieja Sandersa.

Kdo je osvojil Teksas, Biden ali Sanders, še ni znano, saj je razlika njima izjemno majhna. Po skorajda 80 odstotkih preštetih glasov je Biden osvojil 32 odstotkov glasov, Sanders pa 29. Prav Teksas in Kalifornija sta zvezni državi, ki imata na razpolago največ delegatov za strankarsko konvencijo julija v Milwaukeeju, kjer bo razglašen zmagovalec in nasprotnik republikanca Donalda Trumpa na splošnih volitvah 3. novembra.

Sanders je osvojil Kalifornijo, ki podeluje največ delegatov. FOTO: AP

Delegate je osvajal tudi nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg, ki je celo zmagal na strankarskih zborovanjih na Ameriški Samoi, kjer je prvega delegata osvojila tudi kongresnica s Havajev Tulsi Gabbard. Gabbardova vztraja pri kampanji, čeprav nima niti najmanjše možnosti za uspeh. Poraza tudi še ne priznava niti senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren, ki ni zmagala v nobeni državi. Celo v domačem Massachusettsu je bila šele tretja za Bidnom in Sandersom. Po nepopolnih izidih so Bidna razglasili za zmagovalca v Alabami, Arkansasu, Massachusettsu, Minnesoti, Oklahomi, Virginiji, Tennesseeju in Severni Karolini. Obetala se mu je zmaga tudi v Mainu. Sanders je osvojil domači Vermont, Utah, Kolorado in največjo trdnjavo Kalifornijo. Navdušeni Biden je svojo zmago slavil v Kaliforniji, kjer je napovedal poraz Trumpa in ozdravljenje države. Zmagoslavje so za trenutek prekinile protestnice"zgoraj brez", ki se zavzemajo za pravice živali, vendar je Biden govor nadaljeval takoj, ko so varnostniki ženske odstranili z odra.

Biden je osvojil osem od 14 zveznih držav. FOTO: AP

Sanders je slavil v domačem Vermontu, kjer je zagotovil, da bo osvojil demokratsko predsedniško nominacijo in premagal Trumpa s svojim gibanjem, ki presega generacije in rase, čeprav so druge rase kot bele bolj naklonjene Bidnu."Gremo do Bele hiše," je dejal. Bloomberg je imel zborovanje v West Palm Beachu na Floridi, kjer živi armada upokojenih izseljencev iz New Yorka. Podpornikom je dejal, da se pot do zmage novembra začenja na Floridi in poudaril, da je dosegel nekaj nemogočega, ko se je z odstotka podpore v anketah povzpel v resnega kandidata za nominacijo. Za ta namen je sicer moral porabiti več kot 500 milijonov dolarjev lastnega denarja. Senatorka Warrenova je imela zborovanje v Detroitu v zvezni državi Michigan, ki bo letos skupaj z Wisconsinom in Pensilvanijo ključna za osvojitev Bele hiše. Zavračala je napovedi o skorajšnjem koncu svoje kampanje, pozivala volivce, naj ne poslušajo komentatorjev in raje glasujejo s srcem. Zagotovila je, da se bo borila naprej. Tekmo demokratov je napeto spremljal tudi Trump in sproti tvital svoje velike "zmage" na supertorek v republikanski tekmi, kjer nima resne konkurence. Sporočil je, da je namenil 100.000 dolarjev svoje predsedniške plače za boju proti novemu koronavirusu in zbadal demokrate. Uvodoma se je spravil na Bloomberga, ki ga kliče Mini Mike, in objavil fotografijo nekdanjega župana New Yorka, ki si liže prste po hrani, Trump pa ga opozarja, da je to nehigiensko in nevarno. Po Trumpovi oceni je Mini Mike največji poraženec supertorka skupaj z Warrenovo, ki jo je spet opredelil za Pocahontas in ji svetoval, naj v miru pije pivo s svojim možem. Trump je trenutno v težavah zaradi novega koronavirus, ker ne vzbuja zaupanja v ustreznost odgovorov ameriške adminstracije. Kritiki izpostavljajo, da ga najbolj zanima gibanje borznih indeksov in delajo primerjave njegovega odziv z odzivom njegovega predhodnika Baracka Obame ob izbruhu ebole, ki je bil z veliko ameriško pomočjo hitro zatrt. Podpora Trumpovemu delu je začela konec februarja padati tudi v anketi Rasmussen, ki mu je od vseh najbolj naklonjena.

Ali bo Warrenova po slabih dosedajšnjih rezultatih odstopila iz tekme za demokratsko nominacijo? FOTO: AP