Ameriški tankerji s plinom ob evropski obali čakajo na dvig cen

Ponudniki podatkov o ladijskem prometu, med njima Vortex in VesselsValue, so že konec oktobra poročali, da tankerji v španskih in portugalskih zalivih na oddajo utekočinjenega plina (LNG) čakajo že več kot mesec dni, poroča Insider . "Plovila so bila že v čakalni vrsti pred evropskimi terminali za prejem utekočinjenega zemeljskega plina, a so ponudniki pričakovali boljšo ponudbo za odkup," je 'nabiranje' tankerjev ob celini razložil vodja oddelka za LNG pri Vortexu Felix Booth.

"Energetska kapica je ponudnike odrinila s trga," pa je stanje za CNBC komentiral strokovnjak za energetiko Jacques Rousseau. Drugi dejavnik, zaradi katerega so se dobavni tankerji spremenili v skladišča na vodi, pa je zasedenost evropskih skladiščnih prostorov z zemeljskim plinom.

Booth je povedal tudi, da imajo posadke zato zaenkrat le eno navodilo, in to je, da zadržijo položaje ter čakajo na izpraznjena skladišča in porast cen pred zimo. Na desetine ladij, ki prevažajo LNG, se tako že dober mesec zadržuje ob evropski obali in potrpežljivo čaka. Po podatkih Vortexa tankerji skupaj prevažajo za vsaj dve milijardi evrov energenta. Vsaka izmed njih lahko hrani do 147.000 kubičnih metrov LNG-ja.

Njihovi podatki kažejo tudi, da se 30 tankerjem s smeri Amerike približuje še enkrat toliko ladij, prav tako natovorjenih z zemeljskim plinom, je poročal FT. Evropa bo tako kmalu obkrožena s 10-odstotki vseh LNG plovil.

Evropa do novembra že za četrtino presegla lanskoletni odkup

Število tankerjev z utekočinjenim zemeljskim plinom je višje tudi zaradi zmanjšane dobave naravnega zemeljskega plina iz Rusije (po plinovodih Severni tok 1 in 2), zaradi česar so se evropske države osredotočile na druge tuje trge in utekočinjeni zemeljski plin, kar je v avgustu povišalo tržno ceno utekočinjenega zemeljskega plina na 343 evrov na megavatno uro.

Cena odkupa se je nato v luči tople jeseni skupaj s povpraševanjem znova znižala, evropska skladišča pa so se napolnila. Trenutna cena za megavatno uro se giblje pri 100 do 120 evrih, pred napadom Rusije na Ukrajino pa so se cene gibale pri okoli 30 evrih. Pri Goldman Sachsu predvidevajo, da bi se cena za megavatno uro do začetka leta 2023 znižala na 85 evrov, poroča CNBC. Evropa je sicer v prvih desetih mesecih letošnjega leta že presegla lanskoletni odkup in to za četrtino.