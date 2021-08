Ameriški televizijski komentator Tucker nov zvezdniški zaveznik Orbana

Potem ko si je komentator za ameriško televizijo Fox News Tucker Carlson ogledal madžarsko-srbsko mejo, je pohvalil čisto in urejeno ograjo, ki je po njegovem mnenju v nasprotju s kaosom na meji med ZDA in Mehiko. "Ni potreben ogromen BDP, prav tako ne visokotehnološka stena, orožje ali oprema za nadzor. Potrebna sta le volja, da se to naredi," je dejal Tucker.

Madžarskega premierja Viktorja Orbana je pohvalil, ker ni dovolil, da njegovega naroda "za vedno spremenijo ljudje, ki jih niso povabili in ki tja prihajajo nezakonito", poroča BBC.

Da bi zagotovil, da so ameriški gledalci razumeli njegovo sporočilo, je Orbanovo politiko primerjal s politiko ameriškega predsednika Joeja Biden. "Lekcije so tako očitne in tako jasno ovržejo politike, ki jih trenutno imamo, ter ljudi, ki so jih uvedli. Madžarsko in njeno vlado so prav zaradi tega neusmiljeno in nepravično napadali z očitki, da gre za avtoritarno vlado in za fašiste," je dejal.

Carlson se udeležuje tridnevnega festivala, ki ga v nekdanji madžarski prestolnici in domu Rimskokatoliške cerkve organizira Matthias Corvinus Collegium (MCC). MCC je dobro financirana šola za najboljše študente, ki jih Orbanova vlada skrbno vzgaja v novo madžarsko desničarsko elito.

KESMA Carslsona opisuje kot najvplivnejšega konservativnega misleca v ZDA

Orban se po 11 letih oblasti sooča s hudo bitko za ponovno izvolitev. Opozicija ga namreč obtožuje, da je ugrabil madžarsko demokracijo in finančno favoriziral svojo skupino oligarhov in lojalistov. Orban je obtožen tudi uporabe vohunske programske opreme Pegasu za prisluškovanje in pridobivanje osebnih podatkov do 300 neodvisnih novinarjev, odvetnikov in poslovnežev, ki niso povezani z njegovo stranko Fidesz.