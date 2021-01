Ameriški tožilci: izgredniki so želeli zajeti in umoriti predstavnike ljudstva

Zvezni tožilci so podali do zdaj najbolj podroben opis tega, kakšen je bil namen izgrednikov, ki so prejšnji teden vdrli v Kapitol – nameravali so "zajeti in umoriti izvoljene predstavnike ljudstva", so zapisali v sodne dokumente. Jacoba Anthonyja Chansleyja, enega izmed bolj vidnih izgrednikov, pa želijo obdržati v priporu, saj menijo, da je begosumen.

V dokumentu, ki so ga tožilci pripravili, da bi prepričali sodišče, da Jacoba Anthonyja Chansleyja, moškega z rogovi, ki je bil med bolj opaznimi pri vdoru v Kapitol prejšnji teden, zadržijo v priporu, so zapisane pretresljive podrobnosti o namenu izgrednikov. "Trdni dokazi, vključno s Chansleyjevimi besedami in dejanji v Kapitolu, podpirajo namen izgrednikov, ki so nameravali zajeti in umoriti izvoljene predstavnike ljudstva," so zapisali tožilci. Obtožbe, ki so jih zapisali na pravosodnem ministrstvu v Arizoni, so na dan prišle dva dni po še drugi ustavni obtožbi zoper ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

V ločenem primeru so tožilci v Teksasu obtožili upokojenega rezervista letalskih sil, da je s seboj imel plastične lisice, s katerimi bi lahko zvezal zakonodajalce. Pred sodnika bo Chansley stopil v petek. "Rad je imel Trumpa, vsako njegovo besedo. Poslušal ga je. Počutil se je, kot da odgovarja klicu našega predsednika," je dejal njegov odvetnik Al Watkins za CNN. "Moja stranka ni bila nasilna. Nikogar ni napadel," je še dejal Watkins, ki pravi, da njegova stranka upa na oprostitev s strani predsednika. Tožilstvo opisuje tiste, ki so prejšnjo sredo vdrli v Kapitol, kot vstajnike in ponuja nove podrobnosti o Chansleyjevi vlogi. Na govorniškem odru, kjer je tisto jutro stal podpredsednik Mike Pence, je Chansley pustil sporočilo z besedami "Gre samo za vprašanje časa, pravica prihaja". Pozneje je FBI povedal, da tega ni mislil kot grožnjo, ampak da je podpredsednik izdajalec, ki sodeluje v trgovini z otroki, potem pa je imel daljši monolog o tem, kako so on, Joe Biden in drugi politiki izdajalci. Preden so ga aretirali, je še dejal, da se želi vrniti v Washington za inavguracijo, da bi protestiral.

Tožilci menijo, da je Chansley begosumen, prav tako pa so zapisali, da lahko izredno hitro zbere denar kot "eden izmed vodij in maskot QAnona, skupine, ki se jo pogosto imenuje tudi kult". Dodali so še, da je duševno bolan in reden uporabnik drog.