Ameriški tožilci: Princ se v javnosti lažno prikazuje kot nekdo, ki želi pomagati

Odvetniki britanskega princa iz londonske odvetniške pisarne Blackfords pojasnjujejo, da so zahtevali, da sodelovanje s tožilci in pogovor ostaneta zaupne narave."Na žalost je ministrstvo za pravosodje ZDA prekršilo lastna pravila o zaupnosti s trditvijo, da vojvoda ni ponudil nobenega sodelovanja. Kaže, da jim je bolj za publiciteto kot za ponujeno pomoč,"so zatrdili odvetniki.

Zvezni tožilec Manhattna Geoffrey Berman je na to trditev odgovoril, da se princ v javnosti lažno prikazuje kot nekdo, ki je pripravljen sodelovati preiskavo. Berman tudi trdi, da je princ doslej vedno znova zavrnil pogovor s tožilci."Naša vrata so odprta, če je res pripravljen sodelovati," je sporočil tožilec, ki ni omenil obljube o zaupnosti in trditve odvetnikov, da princ ni predmet preiskave.