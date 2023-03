Ameriški turist s Ferrarijem zapeljal na slavni firenški trg

Ameriškega turista v Italiji so ujeli, ko je svoj luksuzni Ferrari, registriran v Švici, zapeljal na znameniti firenški trg. Oblasti so njegov poskus vožnje po coni za pešce opisale kot nesmiseln. Trg, čez katerega se je peljal, je namreč običajno poln turistov, mnogi hitijo, da obiščejo sosednjo galerijo Uffizi, kjer so nekatere najbolj znane italijanske umetnine, poroča CNN.