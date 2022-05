Ameriški turisti umrli zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom

Časnik Nassau Guardian je pridobil kopijo poročila lokalnega patologa, ki je opravil obdukcijo in toksikološke raziskave. V poročilu kot vzrok smrti navaja zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

68-letni Michael Phillips, 65-letna Robbie Phillips in 64-letni Vincent Chiarella so umrli v skrivnostnih okoliščinah 6. maja v luksuznem letovišču Sandals Emerald Bay na Bahamih. Chiarellovo ženo Donnis so odpeljali v bolnišnico, trenutno pa dobro okreva. Para sta bivala v sosednjih vilah, vsi štirje pa so dan pred smrtjo poiskali zdravniško pomoč zaradi slabega počutja.

Sin zakoncev Chiarella je v začetku maja povedal, da je hotelsko osebje njegovega očeta našlo neodzivnega na tleh, mamo, ki se je zbudila paralizirana, pa v postelji. "Njene noge in roke so otekle, ni se mogla premikati. Klicala je na pomoč," je za ameriške medije dejal Austin Chiarella.

Družine umrlih so sicer že pred dnevi zahtevale dodatno, neodvisno obdukcijo, kot je potrdil tudi bahamski minister za zdravje Michael Darville. Kot je pojasnil, v letovišču še vedno potekajo nekatere preiskave, bahamski patologi pa so vse vzorce poslali v "zanesljiv laboratorij v ZDA".

Po tem, ko je novica o smrti Američanov prišla v javnost, se je pojavilo več teorij o možnih vzrokih za tragedijo. Več hotelskih gostov se je v času smrti Američanov pritoževalo zaradi močnega vonja po insekticidih in okvar klimatskih naprav. Na truplih turistov policija ni odkrila znakov nasilja.