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Ameriški veleposlanik s superjahto v Benetke, a aktivisti kujejo upor

Benetke , 27. 06. 2026 14.25 pred 39 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Superjahta Tilmana Fertitte

Protestniki v Benetkah načrtujejo, da bodo zmotili obisk milijarderja, ameriškega veleposlanika v Italiji, ki prihaja s svojo 117 metrov dolgo superjahto, za katero se bojijo, da jo bo zasidral v mestu.

'Lani smo uničili zabavo za poroko Jeffa Bezosa – letos uničimo še turnejo veleposlanika!,' je na shodu približno 40 protestnikov v Benetkah pozvala Stella Faye, 28-letna aktivistka, poroča Guardian.

Junija lani so domačini že poskrbeli za motnje razkošne poroke ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa in Laure Sanchez. Protestirali so proti 'prevzemu njihovega mesta s strani nekoga z ogromnim bogastvom.'

Zdaj lahko podoben sprejem pričakuje ameriški veleposlanik Tilman Fertitta, potem ko je postalo znano, da 17. julija načrtuje obisk Benetk s svojo zasebno superjahto kot del križarjenja ob italijanski obali, s katerim želi proslaviti odnose med Rimom in Washingtonom ter 250. obletnico neodvisnosti ZDA. 

Aktivisti se namreč bojijo, da Fertitta načrtuje privez svoje jahte v zgodovinskem središču Benetk med praznikom Festa del Redentore, eno najpomembnejših mestnih tradicij in verjetno največjim praznovanjem v mestu. Praznik poteka tretji konec tedna v juliju in obeležuje konec epidemije kuge v 16. stoletju.

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KOMENTARJI2

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vlahov
27. 06. 2026 14.38
Levi aktivisti sovražijo mir, delo in pošten zaslužek.
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-2
0 2
mario7
27. 06. 2026 15.12
Ne marajo tudi desnih ovc.
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