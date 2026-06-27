Ameriški veleposlanik s superjahto v Benetke, a aktivisti kujejo upor

'Lani smo uničili zabavo za poroko Jeffa Bezosa – letos uničimo še turnejo veleposlanika!,' je na shodu približno 40 protestnikov v Benetkah pozvala Stella Faye , 28-letna aktivistka, poroča Guardian.

Junija lani so domačini že poskrbeli za motnje razkošne poroke ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa in Laure Sanchez. Protestirali so proti 'prevzemu njihovega mesta s strani nekoga z ogromnim bogastvom.'

Zdaj lahko podoben sprejem pričakuje ameriški veleposlanik Tilman Fertitta, potem ko je postalo znano, da 17. julija načrtuje obisk Benetk s svojo zasebno superjahto kot del križarjenja ob italijanski obali, s katerim želi proslaviti odnose med Rimom in Washingtonom ter 250. obletnico neodvisnosti ZDA.

Aktivisti se namreč bojijo, da Fertitta načrtuje privez svoje jahte v zgodovinskem središču Benetk med praznikom Festa del Redentore, eno najpomembnejših mestnih tradicij in verjetno največjim praznovanjem v mestu. Praznik poteka tretji konec tedna v juliju in obeležuje konec epidemije kuge v 16. stoletju.