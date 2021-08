Ameriški veteran druge svetovne vojne srečal Italijane, ki jih je rešil kot otroke

Adler je iztegnil roko in prijel Bruna , Mafaldo in Giuliano Naldi . Ganljivo srečanje, polno solz veselja in sreče so pripravili na bolonjskem letališču, po več kot 20-urnem letu Adlerja iz Boce Raton na Floridi. Trem 'Martinovim otrokom', kot so jih poimenovali, je razdelil tablice ameriške čokolade, kot je to storil že kot 20-letni vojak v vasici Monterenzio, poroča agencija AP .

Vojak in otroci so se prvič zagledali leta 1944, ko so trije prestrašeni obrazi pokukali iz ogromne pletene košare, kamor jih je mama skrila pred vojaki, ki so se približevali. Adler je mislil, da je hiša prazna in je na koš naslonil mitraljez, ko je zaslišal šum. Sprva je menil, da se v notranjosti skriva nemški vojak. "Ven je prišla mama in stopila naravnost pred moje orožje, da bi me ustavila pred streljanjem," se spominja veteran. "S trebuhom se je naslonila na mojo pištolo, vpila: 'Bambinis! Bambinis! Bambinis!' in tolkla po mojih prsih." "To je bil pravi junak, ne jaz. Mama je bila junakinja. Si predstavljate, da stojite pred orožjem in kričite: Otroci! Ne!," dodaja.

Adler še vedno trepeta ob spominu, da ga je od strelov na košaro ločilo le nekaj sekund. In po vseh teh desetletjih ima zaradi vojne še vedno nočne more, pravi njegova hči Rachelle Donley.

Otroci, takrat stari od tri do šest let, so po drugi strani lep spomin. Njegova skupina je še nekaj časa ostala v vasi, občasno jih je obiskoval in se z njimi igral. Najmlajša Giuliana Naldi se edina od otrok spomni dogodka. Spominja se, da je splezala iz košare in videla Adlerja ter še enega ameriškega vojaka, ki je danes že pokojen. "Smejala sta se," pripoveduje 80-letnica. "Vesela sta bila, da nista streljala." Ona, po drugi strani, ni povsem dojela resnosti trenutka in grožnje, ki je pretila. "Ničesar se nismo bali," dodaja. Prav tako se spomni čokolade, ki jim jo je dal vojak, zavite v modro-bel ovoj. "Pojedli smo toliko tiste čokolade," se smeji.