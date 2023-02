Ameriški vladni uslužbenci morajo z naprav odstraniti TikTok

Shalanda Young, direktorica Urada za upravljanje in proračun, je v smernicah, izdanih v ponedeljek, zapisala, da morajo vse agencije izbrisati aplikacijo TikToka ali druge aplikacije TikTokovega matičnega podjetja ByteDance. Da to storijo, imajo 30 dni časa, obstaja pa sicer tudi nekaj izjem. Prav tako morajo agencije v roku 90 dni v pogodbe z zaposlenimi vključiti pravilo, da aplikacije ne smejo uporabljati v službenih napravah in hkrati preklicati vse pogodbe, ki so morda uporabo aplikacije celo zahtevale, poroča CNN.

Usmerjevalni memorandum Bidnove administracije bo izvršno vejo oblasti in njene izvajalce uskladil s predlogom zakona, ki so ga sprejeli konec lanskega leta. Gre prav za zakon, ki od zveznih agencij zahteva, da opustijo uporabo TikToka. Ameriške oblasti namreč skrbi, da bi se lahko podatki o uporabnikih v ZDA znašli v krempljih kitajske vlade.