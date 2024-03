Ameriški vojak prek platforme za zmenke delil zaupne podatke o Ukrajini

63-letnega Davida Franklina Slatera, upokojenega podpolkovnika vojske, ki je bil del strateškega poveljstva v letalski bazi Offutt, so aretirali v soboto. V ameriški zvezni državi Nebraska so ga obtožili nezakonitega razkrivanja informacij nacionalne obrambe in zarote, da bo podatke še razkrival, poroča Sky News.

Glede na podatke tožilcev se je Slater med februarjem in aprilom 2022 udeležil sestankov glede vojne med Rusijo in Ukrajino. Toda kljub temu, da je podpisal izjavo glede tajnosti informacij, naj bi podrobnosti o vojaških ciljih in ruskih zmogljivostih na spletni platformi za zmenke delil z osebo, ki je trdila, da je ženska, ki živi v Ukrajini.

Glede na obtožnico je ta oseba – domnevni sozarotnik, ki ga tožilci niso identificirali, Slaterja večkrat prosila za informacije in ga naslavljala kot svojo "tajno obveščevalsko ljubezen".

Prva obravnava se bo začela v torek.