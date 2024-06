Ameriški vojak ugrabil in posilil mladoletnico na Japonskem

25-letnik naj bi mladoletnico napadel v decembru, identificirali pa so ga na podlagi posnetkov varnostnih kamer, potem ko je napad prijavila dekličina družina, piše BBC. Vojak naj ne bi bil v službi, ko naj bi v parku pristopil k mladoletnemu dekletu in jo prosil, naj vstopi v avto, da se bosta pogovorila. Nato pa jo je odpeljal na svoj dom, kjer naj bi jo posilil, so poročali lokalni mediji.

Primer je namreč okrepil nezadovoljstvo in nasprotovanje lokalnega prebivalstvi ameriški vojaški prisotnosti. Na otokih namreč živi več kot polovica od 54.000 ameriških vojakov, ki služijo na Japonskem. Jezo so podžgali tudi primeri spolnih napadov v preteklosti. Eden najbolj odmevnih je bil leta 1995, ko so trije pripadniki ameriške vojske posilili 12-letno deklico, kar je sprožilo večmesečne proteste.

Močna ameriška prisotnost na Okinavi se kaže povsod, od nakupovalnih središč in trgovin do restavracij, ki ponujajo burgerje, takose in hot doge. Lokalni prebivalci menijo, da je koncentracija ameriških oporišč na otoku "nepravična", je pokazala lanska javnomnenjska raziskava. In čeprav so protesti pred oporišči vse bolj pogosti, so se mladi dokaj sprijaznili s prisotnostjo vojakov. A kljub temu nesreče in zločini, katerih žrtve so Japonci, vzbujajo negotovost in napetosti, poroča BBC.

Leta 2012 denimo je častnik ameriške mornarice v prometni nesreči med izletom na goro Fuji ubil dva japonska državljana, leta 2017 pa je bil delavec ameriške vojaške baze obsojen zaradi posilstva in umora 20-letne domačinke.

Ameriška vojska si je po incidentih sicer prizadevala, da bi oporišča preselili v manj naseljene dele Okinave, a to domačinom ni bilo dovolj. Želeli so, da jih popolnoma odstranijo. A kot pravijo strokovnjaki, je vojaško zavezništvo ZDA z Japonsko premočno, da bi se to sploh lahko zgodilo. Tokio namreč potrebuje Washington zaradi izzivov, s katerimi se sooča, bodisi zaradi vse večjih pritiskov Kitajske glede spornih voda in otokov bodisi zaradi raketnih poskusov Severne Koreje.