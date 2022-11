Ameriški vojak v Splitu nadlegoval vojakinjo

Mladi ameriški vojaki, ki so v Splitu imeli par prostih dni, naj bi v hiši, ki so jo najeli za zabavo, spolno nadlegovali 20-letno vojakinjo. Kot poroča Slobodna Dalmacija, naj bi se oškodovanka sproščala v savni, kjer je bila še z eno vojakinjo in vojakom, eden od njiju pa naj bi se je dotikal na neprimernih mestih. Ta je po vrnitvi na letalonosilko o dogodku poročala svojemu nadrejenemu.

Minuli konec tedna se je na stotine ameriških vojakov, ki so člani posadke ameriške letalonosilke George H. W. Bush, sprehajalo po ulicah Splita, najeli pa so tudi hišo z bazenom in savno na območju Marine pri Trogirju. V savni naj bi prišlo do kaznivega dejanja, ko je eden izmed ameriških vojakov spolno nadlegoval svojo sodelavko in se je dotikal na neprimernih mestih. Slednja je po povratku na ladjo dogodek prijavila svojemu nadrejenemu. Vojaška policija je nemudoma uvedla preiskavo, za pomoč so zaprosili še splitsko policijo. Na kraju dogodka so opravili ogled, pogledali morebitne posnetke videonadzora ter se pogovorili z lastnikom hiše. Kmalu po tem je letalonosilka s 4930 vojaki odplula iz Splita naprej, brez da bi razrešili dejanje do konca. Kako je proti vojaku ukrepala vojna policija, ni znano.

icon-expand Ameriška vojska FOTO: Shutterstock

Hrvati se zdaj sprašujejo, kaj bi se zgodilo, če bi bila žrtev hrvaški državljan. Ali bi v teh situacijah bila prijava lokalnim oblastem in policiji sploh smiselna ali bi jo vojak odnesel brez posledic? Število ameriških vojakov, ki vse pogosteje prihajajo na počitnice v Split, se je v zadnjem času močno povečalo. Leta 2006 je denimo 20-letni pilot z letalonosilke USS Enterprise vlomil v hišo takrat 85-letne Splitčanke, jo zgrabil, ko je spala, jo vrgel na tla ter ustrahoval ter ji grozil, vse dokler ji na pomoč nista priskočila soseda, ki sta slišala njeno jokanje. Poklicali so policijo, na kraj dogodka so prispeli tudi ameriški vojaški policisti, ki so pilota aretirali in odpeljali na ladjo v pripor. Kasneje naj bi bil nečastno odpuščen. Hči napadene ženske je medijem takrat povedala, da je odvetnik ameriške vojske družini ponudil opravičilo in 1000 dolarjev odškodnine za stvari, ki jih je pilot uničil. Družina oškodovanke je menila, da je to popolnoma nesprejemljivo.

icon-expand Ameriška letalonosilka George H. W. Bush. FOTO: Shutterstock