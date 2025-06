Ameriški vojaki na Bližnjem vzhodu strmijo v nebo in čakajo rakete

Nad katarsko prestolnico Doho so danes odjeknile eksplozije, ko je zračna obramba prestregla več iranskih raket. Te so v odgovor na ameriške nedeljske napade na iranske jedrske objekte ciljale bližnje oporišče Al Udeid, največjo ameriško bazo na Bližnjem vzhodu, kjer naj bi bilo nameščenih več kot 10.000 vojakov.

Vojaško prisotnost v zalivskih državah ZDA vzdržujejo še v Združenih arabskih emiratih in Bahrajnu, kjer tamkajšnje pristanišče omogoča zasidranje največjih ladij, vključno z letalonosilkami.

Ameriški vojaki so tudi v Siriji. S spremembo oblasti v Damasku ZDA sicer načrtujejo zmanjšanje prisotnosti v državi na okoli tisoč pripadnikov.

Po navedbah katarske televizije Al Jazeera je v regiji skupno med 40.000 in 50.000 ameriških vojakov. Podobne ocene podajajo tudi ameriški mediji. Poleg omenjenih držav so Američani nameščeni še v Savdski Arabiji, Jordaniji in Omanu. Prav tako so prisotni v Turčiji na severnem in Džibutiju na južnem robu regije.