Ameriški vojaki na poti domov? 10.000 naj bi jih šlo iz vzhodne Evrope

Pentagon razmišlja o umiku do 10.000 vojakov iz Vzhodne Evrope, danes ob sklicevanju na šest ameriških in evropskih uradnikov poroča ameriška televizija NBC News. Zmanjšali naj bi zlasti število pripadnikov v Romuniji in na Poljskem.

Omenjeno število je del napotitve 20.000 pripadnikov ameriške vojske, ki jo je za okrepitev vzhodnega krila Nata po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 odobril takratni predsednik ZDA Joe Biden.

O točnem številu vojakov, ki naj bi jih umaknili iz Vzhodne Evrope, naj bi sicer pristojni še razpravljali. Po napovedih naj bi zmanjšali zlasti število vojakov v Romuniji in na Poljskem.

Analitiki se bojijo, da bi takšna poteza lahko spodbudila pripravljenost Moskve na vmešavanje v Evropo.

V Evropi je sicer trenutno nameščenih okoli 100.000 ameriških vojakov. Od tega jih je 65.000 stalno nameščenih, preostali pa so del rotacij in okrepitev.