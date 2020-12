Ameriški vojaški piloti v objektiv ujeli 'neidentificiran zračni pojav'

V začetku decembra je spletna stran The Debrief poročala o dveh tajnih poročilih, ki jih je izdala Pentagonova projektna skupina za neznane zračne pojave (UAPTF), v katerem naj bi objavili tudi fotografijo, na kateri naj bi bil neidentificiran zračni pojav. Novinarji so za obstoj fotografije izvedeli od uradnikov obrambnega ministrstva, ki imata, potrjeno, dostop do obveščevalnih poročil UAPTF. Poleg tega sta oba uradnika z obrambnega ministrstva in eden iz ameriške obveščevalne skupnosti potrdila, da je objavljena fotografija ista fotografija, ki jo je že leta 2018 objavila v poročilu UAPTF.

Fotografija sama naj bi veljala za "nerazvrščeno in samo za uradno uporabo", ker pa sta bila slika in spremno poročilo objavljena v varni mreži obveščevalne skupnosti, bi jo uradniki, s katerimi so se pogovarjali, priznali le pod strogimi pogoji anonimnosti. Pred kakršnim koli dogovorom je zato The Debriefpreveril, ali so ti viri dejansko na položajih v ameriški obveščevalni skupnosti in pod vodstvom ameriškega direktorja nacionalne obveščevalne službe.

Novinarji so za pojasnila o fotografiji vprašali tiskovno predstavnico Pentagona Susan Gough, ki je sporočila: "Da bi ohranili varnost operacij in se izognili razkritju informacij, ki bi lahko bile koristne potencialnim nasprotnikom, obrambno ministrstvo javno ne razpravlja o podrobnostih poročil, opažanj ali pregledov prijavljenih vdorov v naše poligone ali določeni zračni prostor, vključno s tistimi vdori, ki so bili prvotno označeni kot UAP."