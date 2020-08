Ameriški zdravstveni minister bo obiskal Tajvan, Kitajska jezna

" Tajvan je dokaz dobrega sodelovanja in preglednosti na področju zdravja v času pandemije. Veselim se, da bom lahko izrazil podporo predsednika Trumpa tajvanski zdravstveni stroki. Naše skupno prepričanje je, da so svobodne in demokratične družbe najboljši model za varovanje zdravja ," je dejal Azar.

"Za razliko od avtoritarnih sistemov sta ameriška in tajvanska družba opremljeni za doseganje svetovnega napredka na sveh področjih, da bi pomagali svetu pri reševanju nastajajočih groženj," so še zapisali na ameriškem zdravstvenem ministrstvu.

Čeprav bo obisk temeljil na pandemiji koronavirusa, bo kljub temu potekal v času, ko so odnosi med ZDA in Kitajsko na najnižji točki v zadnjih štirih desetletjih. Kitajsko zunanje ministrstvo je že sporočilo, da odločno nasprotuje interakcijam med ZDA in Tajvanom. Američane so pozvali, naj Tajvanu ne pošiljajo "napačnih signalov". Tajvan kot država ni splošno mednarodno priznana, Kitajska pa si njeno ozemlje pripisuje za svoje.

Maja je Peking izrazil ogorčenje, potem ko je ameriški državni sekretar Mike Pompeo pozdravil "pogum in vizijo" tajvanske predsednice ob ponovni izvolitvi. Tajvanski odziv na pandemijo koronavirusa sicer velja za enega izmed najuspešnejših na svetu.