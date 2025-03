Nizozemska vabi ameriške znanstvenike, ki so ostali brez denarja

Zadnji udarec ameriškemu akademskemu svetu je zagotovo Trumpov izvršni ukaz, ki poziva k razpustitvi ministrstva za izobraževanje. Ministrstvo sicer upravlja tudi s študentskimi posojili in izvaja programe, ki pomagajo študentom z nizkimi dohodki.

Da bodo v prihodnjih tednih ogroženi številni raziskovalni programi, so nekateri izvedeli kar prek Zoom sestanka. Med njimi je nevroznanstvenik Jeroen van Baar, ki na newyorški univerzi Columbia raziskuje področje depresije. "Prejšnji teden smo izvedeli, da je bil denar za izvajanje raziskav nenadoma zadržan. Še vedno je veliko negotovosti, kaj bo z našimi raziskavami, ki trajajo tudi več let, da sploh pridemo do kakšnih rezultatov," je povedal za nizozemsko televizijo RTL4.

Trumpova administracija je univerzi odrezala 400 milijonov evrov, kot razlog so navedli, da univerza ne ukrepa dovolj odločno proti študentskim protestom v podporo Palestincem, ki se že več mesec odvijajo po ameriških univerzah.

Denarno pogačo naj bi tako zmanjšali tudi tistim univerzam, kjer v ženskih ekipnih športih igrajo tudi transspolne osebe. Trump ne skriva kritik, da je ameriško šolstvo indoktrinirano z rasnimi, spolnimi in političnimi vsebinami.

Prav na teh področjih bodo finančni rezi največji, zato ameriški kolegi za pomoč že prosijo evropske univerze. "Javili so nam ljudje, ki raziskujejo področje spola ali spolnosti. Financiranje raziskav je usahnilo ali pa so podvrženi cenzuri, kakšne rezultate lahko objavijo in kakšne ne," pravi amsterdamska profesorica študij spolov Geertje Mak.

V tej luči so na Nizozemskem ustanovili večmilijonski sklad, s kateri želijo v državo privabiti najuglednejše znanstvenike. "Prav zdaj, ko raziskovalci iščejo, kje nadaljevati kariero, smo kot država, ki ima posluh za znanost, naredili korak naprej in v svoje vrste vabimo vrhunske znanstvenike," je razloge za ustanovitev sklada pojasnil nizozemski minister za izobraževanje, kulturo in znanost Eppo Bruins. Kako bo program zaživel v praksi, sicer še ni znano.