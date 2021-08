Ameriški znanstveniki pri belorepih jelenih odkrili protitelesa proti covidu-19

Okužbo s covidom-19 so znanstveniki zaznali pri različnih živalskih vrstah. A ena izmed živali, s katerimi imajo ljudje posebno vez, izstopa. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo je protitelesa odkrilo v majhnem vzorcu belorepih jelenov v Ilinoisu, New Yorku, Michiganu in Pensilvaniji. "Dejstvo, da smo v vseh štirih državah našli protitelesa pri jelenih, lahko pomeni, da je okužbi izpostavljeno širše geografsko območje, kot smo sprva mislili," pojasnjuje Thomas DeLiberto, direktor Nacionalnega raziskovalnega centra. Zbrali so 481 vzorcev iz štirih držav, 33 odstotkov vzorcev je vsebovalo protitelesa. Kljub temu pa ni dokazov, da bi bili zaradi odkritja covida-19 pri jelenih ogroženi tudi ljudje, ki jedo njihovo meso.