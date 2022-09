Ameriško dedinjo, ugrabljeno med jutranjim tekom, našli mrtvo

34-letna Eliza Fletcher je izginila v petek okoli 4. ure zjutraj med jutranjim tekom v bližini kampusa univerze v Memphisu. Posnetki nadzornih kamer so pokazali, da se ji je približal moški, ki jo je prisilil, da je sedla v večje črno vozilo. Družina je prijavila njeno izginotje po tem, ko se Fletcherjeva ni vrnila domov. Za informacije o njeni lokaciji so ponujali okoli 50.000 evrov nagrade.

Policija je v ponedeljek v enem od stanovanjskih kompleksov našla truplo ženske, včeraj pa so potrdili, da gre za pogrešano Elizo. Oblasti so v povezavi z njeno smrtjo aretirale 38-letnega Cleotha Abstona. Obtožen je ugrabitve in umora Fletcherjeve.

Preiskovalci so našli njegov DNK na paru sandalov, najdenih blizu kraja, kjer so nazadnje opazili pogrešano 34-letnico. Na naslovu, kjer je bival, so kasneje našli tudi večje črno vozilo. Kamere so Abstona ujele, kako je tri ure po ugrabitvi čistil svoje vozilo, priče pa so opisale, da se je obnašal nenavadno.