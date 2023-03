Ameriško letalo po trku s pticami zasilno pristalo

Beoing 737, ki je prevažal 147 potnikov in šest članov posadke, je bil na poti iz Havane na Florido, ko je trčil v jato ptic. V incidentu na letu ameriške družbe Southwest Airlines ni bil poškodovan nihče.

Po trku se je letalo zaradi slabšega delovanja enega od motorjev vrnilo na letališče v Havani. Kot so sporočili iz družbe, so potnike po pristanku evakuirali zaradi dima v kabini. Kasneje so jim uredili nadomestni let v Fort Lauderdale.