Ameriško mesto Jackson 'za nedoločen čas' ostalo brez pitne vode

Približno 180.000 prebivalcev mesta Jackson v zvezni državi Misisipi je po močnem deževju in poplavah "za nedoločen čas" ostalo brez dostopa do pitne vode.

Ob koncu tedna so uničujoče poplave prebile glavno mestno čistilno napravo in jo pripeljale na rob propada, poroča BBC. Razglasili so izredne razmere, šole, restavracije in podjetja pa so začasno zaprli. Prebivalcem so povedali, da po ceveh prihaja neprečiščena voda iz rezervoarja. Tako mesto kot država prebivalcem razdeljujeta ustekleničeno pitno vodo, poleg tega jim s cisterno dovažata nepitno vodo za tuširanje in druge potrebe. Prebivalci Jacksona se sicer že cel pretekli mesec soočajo tudi z nizkim pritiskom vode, ki pa so jo morali tudi prekuhavati.

"Ne pijte vode," je na ponedeljkovi tiskovni konferenci opozoril guverner Tate Reeves in pojasnil, da skozi cevi prihaja neprečiščena voda iz rezervoarja. Težave v vodarni OB Curtis so se začele po močnem deževju, zaradi katerega je reka Pearl ob koncu tedna prerasla breg in poplavila mestne ulice. V ponedeljek so nato v mestni hiši potrdili, da je voda poplavila tudi objekt, ki na dan očisti več kot 190 milijonov litrov vode. V izjavi za javnost so pojasnili, da "prilagajajo postopek čiščenja vode, zaradi česar je na nekaterih območjih prišlo do zmanjšanja proizvodnje vode". "Preden zadevo rešimo, bo trajalo še nekaj dni, potem pa bomo ponovno skušali napolniti rezervoarje," so še zapisali.

