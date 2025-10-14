Svetli način
Tujina

Mačko Francine pogrešali več dni, ob vrnitvi v mestu pripravili zabavo

Richmond, 14. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Lea Marušič
Komentarji
1

Ikona ameriškega Richmonda, mačka Francine, je po več dneh tavanja nazaj. Prebivalci so se njene vrnitve tako razveselili, da so ob dobri novici priredili zabavo. Šlo je tudi za dobrodelen namen, zbrali so namreč sredstva za lokalna zavetišča. 'Gre za več kot mačko, gre za združevanje skupnosti,' pravijo.

mačka Francine izgubljena
galeon
14. 10. 2025 10.17
+1
Bolniki.
