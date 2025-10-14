Mačko Francine pogrešali več dni, ob vrnitvi v mestu pripravili zabavo

Ikona ameriškega Richmonda, mačka Francine, je po več dneh tavanja nazaj. Prebivalci so se njene vrnitve tako razveselili, da so ob dobri novici priredili zabavo. Šlo je tudi za dobrodelen namen, zbrali so namreč sredstva za lokalna zavetišča. 'Gre za več kot mačko, gre za združevanje skupnosti,' pravijo.