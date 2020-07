Ameriško poletje prisilnih izselitev

Približno tretjina Američanov najema svoja stanovanja, pri čemer gre večinoma za manj premožen sloj prebivalstva. Vsa našteta pomoč in ukrepi posameznih zveznih držav, ki so zamrznila pravico lastnikov nepremičnin, da v času pandemije prisilno izselijo neplačnike, so pomagali, da države ni nemudoma zajel val deložacij. Toda vsak dan je več opozoril, da bodo brez njihovega podaljšanja ZDA priča množici ljudi, ki bodo ostali brez domov in morda končali na ulicah. " To je najhujša gospodarska kriza za zadnjih nekaj generacij Američanov, in če ne bomo sprejeli ustreznih ukrepov tako na zvezni kot lokalni ravni, se bomo spopadli s hudo krizo brezdomstva, " že nekaj časa trdi sociolog Matthew Desmond , avtor knjige Deložirani (Evicted).

Sodišča so znova začela delovati in se po hitrem postopku prebijajo skozi zaostanke vloženih tožb za prisilno izselitev, pri čemer zaslišanja po spletu pomenijo, da se jih predvsem starejši in revni pogosto ne udeležijo, kar pomeni avtomatsko deložacijo. Vsak peti od 110 milijonov ameriških najemnikov naj bi bil v nevarnosti, da bo do 30. septembra prisilno izseljen. Pri čemer naj bi bili najbolj prizadeti temnopolti in latinosi. Temnopolta gospodinjstva imajo v povprečju dvakrat več možnosti za deložacijo kot bela. "Zdravstvene in gospodarske posledice pandemije so zanje najhujše, podobno bo tudi na trgu nepremičnin," napoveduje Peter Hepburn, raziskovalec projekta Deložacijski laboratorij, ki deluje v okviru univerze Princeton.

V še večjih težavah so nedokumentirani priseljenci, ki so na milost in nemilost prepuščeni najemodajalcem. V strahu pred izgonom iz države si ne upajo uporabiti zaščite, ki jo ponujajo posamezne zvezne države. Nekateri najemodajalci so v času krize pokazali, da imajo široko srce in so svojim strankam celo oprostili plačila. Drugi se ne zmenijo za pravila. "Imam primer stanovalke, ki so jo nagnali iz stanovanja. Ko je lastniku dejala, da so prisilne izselitve zamrznjene, ji je dejal 'me ne briga, moraš ven'," je najhujše primere opisala Norieliz Dejesusiz organizacije Chelsea Collaborative, ki v kraju Chelsea v zvezni državi Massachusetts pomaga priseljencem iz vzhodne Evrope in Srednje Amerike.



Če so pomagali bankam, naj še ljudem

Lastniki stanovanj pravijo, da ne morejo samo oni nositi bremena krize, še posebno ker so mnogi za nakup nepremičnin najeli bančna posojila. "Zakaj ni brezplačne hrane? Ali pa oblačil? Zakaj niso vse druge nujno potrebne stvari v življenju zastonj, prebivališča pa naj bi bila brezplačna?" se sprašuje Sherwin Belkin, pravni svetovalec organizacije Nepremičninski svet New Yorka, ki zastopa lastnike nepremičnin. Po njegovih besedah bi mora vlada stanovalcem, ki v času pandemije ne morejo plačati najemnin, priskrbeti bone, s katerimi bi ti lahko poravnali dolg lastnikom. "Nekaj je narobe, če morajo zasebni podjetniki na svojih plečih prenašati javno stanovanjsko krizo," je prepričan Belkin.