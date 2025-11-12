Ameriško potapljanje plovil v mednarodnih vodah: Britanija naj bi že ukrepala

Ameriški mediji poročajo, da naj bi Združeno kraljestvo sprejelo odločne ukrepe zoper eno svojih najbližjih zaveznic. Z Združenimi državami naj bi namreč zaradi njihovega napadanja plovil v mednarodnih vodah, pri čemer so ubili že več kot 70 ljudi, prenehalo deliti nekatere obveščevalne podatke. Britanija naj namreč ne bi želela nositi krivde za napade, ki naj bi jih ocenila kot nezakonite.

Kot poroča CNN, naj bi Združeno kraljestvo z ZDA prenehalo deliti obveščevalne podatke o domnevnih plovilih za preprodajo drog, ki plujejo na območju Karibov. Za slednje naj bi se Britanija odločila, ker ne želi biti sokriva pri ameriških vojaških napadih, v katerih je bilo ubitih že 76 ljudi. Ameriški medij navaja, da so jim informacije o ukrepih, ki naj bi jih sprejela Velika Britanija, razkrili neimenovani viri, ki so seznanjeni z zadevo, Sky News pa poudarja, da Downing Street njihovega poročanja ni zanikal. "Ne komentiramo varnostnih ali obveščevalnih zadev," je predstavnik britanske vlade odgovoril na vprašanja o prenehanju deljenja informacij ter ob tem poudaril, da so ZDA še vedno njihov "najbližji partner na področju obrambe, varnosti in obveščevalnih zadev".

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Britansko veleposlaništvo v Washingtonu in Bela hiša se na prošnje medijev za komentar nista odzvala. Uradnik Pentagona pa je dejal, da o obveščevalnih zadevah ne govorijo. Združeno kraljestvo nadzoruje več področij v Karibih in že več let pomaga ZDA pri identifikaciji plovil, za katera se sumi, da prevažajo droge, da bi jih lahko ameriška obalna straža prestregla. V teh primerih so ladje ustavili, njihovo posadko pridržali, droge pa zasegli. Premor v izmenjavi obveščevalnih podatkov se je začel pred več kot mesecem dni, poroča CNN, ki se sklicuje na neimenovane vire. Ti pravijo tudi, da se Velika Britanija strinja z oceno komisarja ZN za človekove pravice Volkerja Türka, da napadi pomenijo zunajsodno usmrtitev.

Türk je pred dnevi Washington že pozval, naj razišče zakonitost napadov na plovila, s katerimi naj bi karteli domnevno prevažali drogo. "Iz tega, kar vemo, ti primeri kršijo mednarodno pravo s področja človekovih pravic," je dejal v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP. Ameriški napadi so ciljali predvsem na plovila v Karibih in vzhodnem Pacifiku, ki naj bi po njihovih navedbah prevažala droge. Vendar pa Washington doslej še ni delil nobenih konkretnih dokazov, da so njihove tarče tudi dejansko tihotapile droge ali predstavljale grožnjo ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je v enem od svojih nastopov sicer delovanje ZDA upravičeval z "dokazi v morju": "Samo poglejte tovor, ki je v morju. Velike vreče kokaina in fentanila vsepovsod."

Bela hiša trdi, da deluje v skladu s 'pravom oboroženih spopadov'

Preden je ameriška vojska septembra začela uničevati plovila, so se z bojem proti nezakoniti trgovini z drogami ukvarjali organi pregona in ameriška obalna straža, člani kartela in tihotapci drog pa so bili obravnavani kot kriminalci s pravico do dolžnega pravnega postopka. A po mnenju Trumpove administracije lahko ameriška vojska v skladu z memorandumom, ki ga je administracija poslala kongresu, zakonito ubija osumljene preprodajalce, saj da ti predstavljajo neposredno grožnjo Američanom in so "sovražni borci", ki so v "oboroženem spopadu" z ZDA. Bela hiša je večkrat dejala, da so dejanja administracije "v celoti v skladu s pravom oboroženih spopadov", področjem mednarodnega prava, ki je namenjeno preprečevanju napadov na civiliste.