Ameriško pravosodno ministrstvo Apple obtožuje monopola

Obsežno tožbo je ameriško pravosodno ministrstvo ter 16 državnih in okrožnih tožilcev vložilo na zveznem sodišču v New Jerseyju. Družbo Apple obtožujejo, da si je prilastila monopol na trgu pametnih telefonov in da uporablja svoj nadzor nad iPhonom za "obsežno, dolgotrajno in nezakonito ravnanje". Poleg tega podjetje obtožujejo, da uporablja svojo moč za omejevanje konkurentov, zavira inovacije in izbiro potrošnikom.

Med drugim trdijo, da je Apple s serijo spreminjajočih se pravil skušal preprečiti inovacije in zadušiti konkurente. V tožbi navajajo številne "protikonkurenčne" korake, ki jih je sprejel Apple, vključno z blokiranjem aplikacij s široko funkcionalnostjo, zaviranjem mobilnih storitev pretakanja v oblaku, omejevanjem digitalnih denarnic drugih razvijalcev in zmanjševanjem funkcionalnosti pametnih ur drugih proizvajalcev v kombinaciji z iPhonom.

Generalni državni tožilec Merrick Garland je dejal, da podjetje "spodkopava aplikacije, izdelke in storitve, zaradi katerih bi bili sicer uporabniki manj odvisni od iPhona, a ki spodbujajo interoperabilnost in nižajo stroške za potrošnike in razvijalce".

Predstavnik Appla, Fred Sainz, je dejal, da tožba "izkrivlja dejstva in pravo" in je napovedal, da se bo podjetje "odločno branilo proti njej". "Tožba ogroža to, kar smo, in načela, ki Applove izdelke ločijo od drugih na močno konkurenčnih trgih," je dejal Sainz. Dodal je, da bo, če bo tožba uspešna, to oviralo sposobnost družbe, da ustvarja nove tehnologije, ki jih ljudje pričakujejo od Appla.

To je sicer že tretjič od leta 2009, da je ameriško ministrstvo za pravosodje tožilo družbo.