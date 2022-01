Ameriško sodišče izdalo nalog za zaseg luksuzne križarke

Ladja Crystal Symphony bi morala v soboto prispeti v Miami, a je, potem ko je ameriški sodnik zaradi več milijonov neplačanih računov za gorivo izdal nalog za zaseg luksuzne križarke, ta v soboto spremenila smer in se zasidrala na Bahamih.

Zvezni sodnik v Miamiju je odredil zaseg ladje za križarjenje, če bi vstopila v vode ZDA, dokler ne bi poplačala 1,2 milijona dolarjev (cca. 1,06 milijona evrov) neplačanih računov za gorivo, ki jih dolguje njen operater Genting Hongkong. Lokalni mediji so v nedeljo popoldne poročali, da so potnike luksuzne ladje s trajekti vozili z Bahamov v pristanišče Port Everglades. The Herald je poročal, da je v četrtek izdani nalog ameriškim maršalom naložil, naj "zasežejo tako plovilo kot njene čolne, pohištvo, pribor in ostale predmete, motorje in druge pripomočke ter jih zadržijo do nadaljnjega sklepa sodišča." Genting naj bi sicer v sredo napovedal, da bo likvidiral podjetje zaradi naraščajočega dolga.

Koliko potnikov je bilo v tem času na križarki, ni znano, na spletnem mestu podjetja pa piše, da bi ladja lahko sprejela 848 potnikov.

Na Twitterju je Elio Pace, zabavljač na ladji, zapisal, da so potnike o likvidaciji sprva obvestili v sredo in jim povedali, da se bodo morali izkrcati, ko bo ladja prispela v Miami, in sami najti pot domov. Pace je dejal, da naj bi ostal na ladji do 23. februarja. V četrtek so pri Crystal Cruises sporočili, da prekinjajo oceanska križarjenja vsaj do aprila. V petek pa je Pace zapisal, da so potnike, ko so si že uredili let ali avto za domov, obvestili, da se bo ladja namesto v Miamiju zasidrala na Bahamih.

icon-expand Crystal Symphony FOTO: Dreamstime