Ameriško sodišče odobrilo izgon študenta zaradi propalestinskih protestov

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je sodišču poslal pismo, v katerem trdi, da Halil ogroža nacionalno varnost, ni pa navedel kako, niti ni navedel, da naj bi bil povezan s Hamasom. Navedel je le, da je Halil igral vlogo v antisemitskih protestih in motečih dejavnostih, ki so spodbujale sovražno ozračje za judovske študente, poroča NBC.

Vladni pravniki so trdili tudi, da Halil ni upravičen do bivanja v ZDA, ker na prošnji za stalno prebivališče ni navedel, da je v preteklosti delal v oddelku za Sirijo na britanskem veleposlaništvu v Bejrutu in ni razkril svojih zvez z določenimi organizacijami, poroča televizija NBC.

Halil, ki ima dovoljenje za delo in bivanje v ZDA (t. i. zeleno karto) in je poročen z ameriško državljanko, je bil med voditelji protestov proti izraelskemu nasilju nad Palestinci v Gazi, vlada pa mu ne očita kršenja nobenih zakonov.

"Nič ni pomembnejšega od poštenega postopka in temeljne pravičnosti. Nobeno od teh načel danes ni bilo prisotno. Ravno zato so me poslali na to sodišče 1000 kilometrov stran od moje družine," je po sodbi dejal Halil, ki so ga marca aretirali v New Yorku, nato pa preselili v center za pridržanje priseljencev v Louisiano, kjer je vlada računala na bolj naklonjene sodnike, poroča NBC.

"Danes so se uresničili naši najhujši strahovi. Mahmud je bil deležen zaigranega pravičnega postopka, očitne kršitve pravice do poštenega zaslišanja in uporabe zakonodaje o priseljevanju za zatiranje nasprotnih mnenj," je dejal Halilov odvetnik Marc van der Hout in dodal, da se bodo borili naprej. Sodnik jim je dal čas do 23. aprila, da se pritožijo na njegovo odločitev.