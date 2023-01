Ameriško tožilstvo zaradi tajnih dokumentov preiskuje Bidna in Trumpa

Vedno politično previdni Garland je z imenovanjem Tura pohitel, ko je Bela hiša priznala, da so že 2. decembra pri Bidnu doma v Delawaru v garaži poleg njegove korvete našli dodatne zaupne dokumente iz časa, ko je bil podpredsednik ZDA. Prve tovrstne dokumente so našli že 2. novembra v Bidnovi pisarni v Washingtonu.

Nato so počakali do konca vmesnih volitev in objave informacije v medijih, da so to pred tednom dni sploh priznali. Tudi drugi sveženj dokumentov so odkrili že lani decembra, kar so priznali šele sedaj.

Bidnovi odvetniki so sicer nemudoma vrnili dokumente, medtem ko jih Trump ni hotel in je moral FBI s sodnim nalogom vdreti v njegovo domovanje Mar-a-Lago na Floridi, da so prišli do dokumentov in jih vrnili nacionalnim arhivom. Trump je vmes nenehno spreminjal zgodbo, od trditev, da nima nič, do zagotavljanja, da dokumenti niso zaupni.

Garlandova odločitev zaključuje buren teden v Beli hiši, kjer so Biden in njegova ekipa leto začeli v upanju, da bodo pred začetkom pričakovane kampanje za ponovno izvolitev proslavili boljše gospodarske novice. Vendar se morajo namesto tega ukvarjati s prvim resnim škandalom Bidnovega mandata.

Biden je novinarjem v Beli hiši povedal, da v celoti in popolnoma sodeluje v preiskavi pravosodnega ministrstva o tem, kako so bili shranjeni tajni podatki in vladna dokumentacija. "S pravosodnim ministrstvom smo tesno sodelovali ves čas pregleda in to sodelovanje bomo nadaljevali tudi s posebnim tožilcem," je dejal predsednikov odvetnik Richard Sauber.

"Prepričani smo, da bo temeljit pregled pokazal, da so bili ti dokumenti pomotoma napačno shranjeni, predsednik in njegovi odvetniki pa so ob odkritju te napake ukrepali takoj," je dodal, vendar se vtisa, da Bidnovo pravosodno ministrstvo ne bo tako ostro do sedanjega kot do bivšega predsednika, ne bodo mogli znebiti.

"To imenovanje javnosti poudarja zavezanost ministrstva neodvisnosti in odgovornosti v posebej občutljivih zadevah ter sprejemanju odločitev, ki jih nesporno vodijo le dejstva in zakon," je zagotovil Garland.