Ameriško veleposlaništvo tarča napadov. Opozorila pred kopensko ofenzivo

Spopadi na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo že 18. dan. V zračnem napadu na hišo v bagdadskem okrožju Jadriya so bili ubiti štirje ljudje, več drugih pa je bilo ranjenih, katarsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so prestregli raketo, njeni ostanki pa da so v industrijski coni povzročili požar, na vzhodu Savdske Arabije naj bi prestregli 12 dronov, poroča Al Jazeera. Ob tem medij še poroča, da naj bi jim več poročil in virov potrdilo, da so rakete in droni zadeli ameriški diplomatski kompleks v bližini letališča v Bagdadu. O žrtvah za zdaj ni poročil.

Uničenje po izraelsko-ameriških napadih v Iranu FOTO: Profimedia

Libanonsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bila v izraelskem zračnem napadu na območje Aaramoun v governoratu Gorski Libanon ranjena ena oseba, napadi na Bejrut in območje na jugu in vzhodu države sredi vdora izraelskih kopenskih čet medtem še naprej trajajo. Voditelji Združenega kraljestva, Kanade, Francije, Nemčije in Italije so ob tem po poročanju BBC-ja izdali skupno izjavo, v kateri so opozorili, da bi imela obsežna izraelska kopenska ofenziva v Libanonu "uničujoče humanitarne posledice". Izraelska vojska je medtem prebivalcem libanonske vasi Arab al-Džal v južnem Libanonu ukazala, naj pobegnejo pred neizbežnim napadom.

Neuslišani pozivi

Ameriški predsednik Donald Trump še naprej zagotavlja, da so ZDA v vojni z Iranom praktično že zmagale in da so uničile iranske vojaške zmogljivosti, vendar pa vseeno želi pomoč zaveznic pri varovanju Hormuške ožine in pri zagotavljanju varnega izvoza nafte z Bližnjega vzhoda. Presenečen je, da več svetovnih voditeljev "ni željnih sodelovanja na ključni poti za prevoz nafte" ter tudi "izjemno nezadovoljen" z Združenim kraljestvom.

Britanski premier Keir Starmer je namreč sporočil, da se ne bodo vpletali v "širšo vojno", a pri tem ni sam. Tudi nemški kancler Friedrich Merz je sporočil, da "ta vojna ni stvar Nata". Zavezništvo medtem pravi, da so "zavezniki že okrepili prizadevanja za dodatno varnost v Sredozemlju". Zunanji ministri EU so se odločili, da ne bodo širili svojih pomorskih operacij okoli Hormuške ožine.

