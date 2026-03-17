Ameriško veleposlaništvo tarča napadov. Opozorila pred kopensko ofenzivo

Spopadi na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo že 18. dan. V zračnem napadu na hišo v bagdadskem okrožju Jadriya so bili ubiti štirje ljudje, več drugih pa je bilo ranjenih, katarsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so prestregli raketo, njeni ostanki pa da so v industrijski coni povzročili požar, na vzhodu Savdske Arabije naj bi prestregli 12 dronov, poroča Al Jazeera.
Ob tem medij še poroča, da naj bi jim več poročil in virov potrdilo, da so rakete in droni zadeli ameriški diplomatski kompleks v bližini letališča v Bagdadu. O žrtvah za zdaj ni poročil.
Libanonsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bila v izraelskem zračnem napadu na območje Aaramoun v governoratu Gorski Libanon ranjena ena oseba, napadi na Bejrut in območje na jugu in vzhodu države sredi vdora izraelskih kopenskih čet medtem še naprej trajajo.
Voditelji Združenega kraljestva, Kanade, Francije, Nemčije in Italije so ob tem po poročanju BBC-ja izdali skupno izjavo, v kateri so opozorili, da bi imela obsežna izraelska kopenska ofenziva v Libanonu "uničujoče humanitarne posledice".
Izraelska vojska je medtem prebivalcem libanonske vasi Arab al-Džal v južnem Libanonu ukazala, naj pobegnejo pred neizbežnim napadom.
Neuslišani pozivi
Ameriški predsednik Donald Trump še naprej zagotavlja, da so ZDA v vojni z Iranom praktično že zmagale in da so uničile iranske vojaške zmogljivosti, vendar pa vseeno želi pomoč zaveznic pri varovanju Hormuške ožine in pri zagotavljanju varnega izvoza nafte z Bližnjega vzhoda. Presenečen je, da več svetovnih voditeljev "ni željnih sodelovanja na ključni poti za prevoz nafte" ter tudi "izjemno nezadovoljen" z Združenim kraljestvom.
Britanski premier Keir Starmer je namreč sporočil, da se ne bodo vpletali v "širšo vojno", a pri tem ni sam. Tudi nemški kancler Friedrich Merz je sporočil, da "ta vojna ni stvar Nata". Zavezništvo medtem pravi, da so "zavezniki že okrepili prizadevanja za dodatno varnost v Sredozemlju".
Zunanji ministri EU so se odločili, da ne bodo širili svojih pomorskih operacij okoli Hormuške ožine.
Azija z ukrepi za varčevanje z gorivom
In če torej Trump poudarja ameriško-izraelske uspehe v vojni, pa je južnokorejski predsednik Lee Jae Myung opozoril, da je treba v času trenutnega dogajanja na Bližnjem vzhodu upoštevati najslabši možni scenarij na področju energije. Zato poziva k diplomatskim prizadevanjem in osredotočanju na iskanje stabilnih alternativnih virov energije.
Tudi izvršni direktor Hongkonga John Lee se strinja, da bo azijsko finančno središče, skupaj s preostalo Azijo, kot posledico vojne doživelo pretrese in nestanovitnost zaradi motenj v oskrbi z nafto in naraščajočih cen.
Azijske države tako uvajajo vrsto varčevalnih ukrepov, da bi prihranile gorivo, piše BBC. Šrilanka je tako srede razglasila za praznik, s čimer želijo privarčevati pri gorivu, ob tem pa se morajo vozniki za točenje goriva po novem tudi registrirati za "nacionalno vozovnico", ki določa količino goriva, ki jo lahko ljudje kupijo.
V Mjanmaru lahko zasebna vozila vozijo le vsak drugi dan - odvisno od številke registrske tablice -, Bangladeš je na univerzah uvedel ramadanske praznike in po vsej državi uvedel načrtovane izpade električne energije zaradi varčevanja z energijo, na Filipinih pa so nekateri vladni uradi odredili, da morajo zaposleni delati od doma vsaj en dan v tednu.