Ameriško vojaško letalo pristalo v Moskvi, Kremelj: 'Nimamo informacij'

Veliki Boeing Globemaster z ameriško registrsko oznako 07-7181 je neposredno priletel iz Rige v Latviji in okoli 7.00 pristal v Moskvi, piše Reuters.

Podatki Flightradar24 kažejo, da je letalo 23. avgusta priletelo v Rigo iz ameriškega oporišča Camp Springs v bližini Washingtona, danes pa je očitno pot nadaljevalo v Rusijo.

Zadnji neposredni let ameriškega letala iz Evrope v Rusijo je bil januarja letos, ko sta se na pogovore o miru v Ukrajini z Vladimirjem Putinom odpravila posebna odposlanca Steven Witkoff in Jared Kushner. Kremelj je prejšnji teden sporočil, da za zdaj nima informacij o novem obisku Kushnerja in Witkoffa v Moskvi. Pogovori med ZDA in Rusijo o Ukrajini so se namreč večinoma ustavili zaradi vojne v Iranu.