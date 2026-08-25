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Ameriško vojaško letalo pristalo v Moskvi, Kremelj: 'Nimamo informacij'

Moskva, 25. 08. 2026 13.36 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Ameriško letalo nad Moskvo

Podatki spletne strani za spremljanje letov Flightradar24 kažejo, da je ameriško vojaško transportno letalo pristalo na moskovskem letališču Vnukovo. Priletelo je iz latvijske prestolnice Rige. Informacij o tem, kaj oziroma kdo je na letalu, ni, iz Kremlja pa so sporočili, da prav tako nimajo nobenih informacij.

Veliki Boeing Globemaster z ameriško registrsko oznako 07-7181 je neposredno priletel iz Rige v Latviji in okoli 7.00 pristal v Moskvi, piše Reuters.

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Podatki Flightradar24 kažejo, da je letalo 23. avgusta priletelo v Rigo iz ameriškega oporišča Camp Springs v bližini Washingtona, danes pa je očitno pot nadaljevalo v Rusijo.

Zadnji neposredni let ameriškega letala iz Evrope v Rusijo je bil januarja letos, ko sta se na pogovore o miru v Ukrajini z Vladimirjem Putinom odpravila posebna odposlanca Steven Witkoff in Jared Kushner. Kremelj je prejšnji teden sporočil, da za zdaj nima informacij o novem obisku Kushnerja in Witkoffa v Moskvi. Pogovori med ZDA in Rusijo o Ukrajini so se namreč večinoma ustavili zaradi vojne v Iranu.

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