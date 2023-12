Ameriško vrhovno sodišče bo odločalo o omejitvi dostopa do tabletk za umetno prekinitev nosečnosti

Prizivno sodišče v New Orleansu je avgusta omejilo dostop do tabletke za splav mifepriston, dovoljena je uporaba do prvih sedmih tednov nosečnosti, ne več 10, prepovedalo pa je distribucijo po pošti, kar pomeni, da je dostop do tablete omejilo ženskam v državah, kjer je splav prepovedan.

Nasprotniki umetne prekinitve nosečnosti opozarjajo, da je tabletka nevarna za zdravje žensk, zagovorniki pravice pa odgovarjajo, da gre za sprenevedanje, odločitev o uporabi zdravil pa mora ostati pri zdravnikih in pacientih. Omejitve dostopa do tabletke mifepriston bodo zadržane do konca obravnave pritožbe na vrhovnem sodišču ZDA. Za zdaj tako dostop do popularne tabletke ni omejen. Prošnjo za obravnavo pritožbe sta sicer na vrhovno sodišče vložila proizvajalec tabletke Danco Laboratories in vlada predsednika Joeja Bidna.