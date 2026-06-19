Ameriško vrhovno sodišče uživalcem mamil dovolilo posedovanje orožja

Ali Danali Hemani iz Teksasa je vložil tožbo proti zvezni vladi, ker mu zakon ni dovoljeval nakupa orožja, po tem ko je bil leta 2023 obsojen zaradi posedovanja orožja in marihuane. Zvezna vlada je sicer dvojnega državljana ZDA in Pakistana preganjala še z obtožbami, da je trgoval z mamili in simpatiziral z Iranom, a so tožilci odstopili od pregona v zameno za priznanje krivde za posedovanje pištole in marihuane, poroča CNN.

Gorsuch je v sodbi zapisal, da to ne pomeni, da vlada ne more prepovedati dostopa do orožja odvisnikom, ampak mora dokazati, da so nevarni.

"Ne dvomimo, da lahko včasih nezakonita uporaba marihuane ali katere koli druge nadzorovane snovi pomeni nevarnost za druge. Vendar pa vlada v tem primeru od nas zahteva, da brez dodatnih dokazov sklenemo, da je vsak, ki redno uživa marihuano, avtomatično nasilen in nevaren. To gre predaleč," je v mnenju sodišča zapisal Neil Gorsuch.

Odločitev pomeni poraz za vlado predsednika Donalda Trumpa, ki je zagovarjala zakon iz leta 1968, kljub temu da je doslej nasprotovala drugim omejitvam glede orožja. Na podoben način kot Hemanija je zvezna vlada preganjala tudi sina nekdanjega predsednika ZDA Hunterja Bidna, ki je bil leta 2024 obsojen zaradi nakupa pištole, ko je bil odvisen od kokaina. Predsednik Joe Biden ga je potem pomilostil.

Zakon o nadzoru nad strelnim orožjem iz leta 1968, ki je bil sprejet po atentatu na Roberta F. Kennedyja in Martina Luthra Kinga mlajšega, je opredelil skupine ljudi, ki jih lahko zvezna vlada razoroži, vključno s tistimi, ki so bili obsojeni za kazniva dejanja. Vključuje osebe, ki so odvisni od mamil in nezakonite uporabnike.

Odločitev prihaja v času, ko je polovica ameriških zveznih držav legalizirala marihuano. "Ne glede na to, kaj si kdo misli o teh dogajanjih, jih zvezna vlada ni le tolerirala, ampak je tudi pripomogla k njihovi pospešitvi. Zaradi vsega tega ne more trditi, da so milijoni Američanov, ki zdaj redno uživajo marihuano, nevarni."

Rekreativno uživanje na zvezni ravni ostaja prepovedano, je pa Trump marihuano opredelil kot manj nevarno mamilo.