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Ameriško vrhovno sodišče uživalcem mamil dovolilo posedovanje orožja

Washington, 19. 06. 2026 08.25 pred 6 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
STA Ne.M.
Vrhovno sodišče ZDA

Vrhovno sodišče ZDA je soglasno stopilo na stran pravice do orožja, ko je odločilo proti zvezni vladi predsednika Donalda Trumpa v primeru uživalca marihuane iz Teksasa, ki želi posedovati orožje, poročajo ameriški mediji. Gre za zadnjo v vrsti odločitev sodišča v prid orožju.

Ali Danali Hemani iz Teksasa je vložil tožbo proti zvezni vladi, ker mu zakon ni dovoljeval nakupa orožja, po tem ko je bil leta 2023 obsojen zaradi posedovanja orožja in marihuane. Zvezna vlada je sicer dvojnega državljana ZDA in Pakistana preganjala še z obtožbami, da je trgoval z mamili in simpatiziral z Iranom, a so tožilci odstopili od pregona v zameno za priznanje krivde za posedovanje pištole in marihuane, poroča CNN.

Marihuana
Marihuana
FOTO: AP

"Ne dvomimo, da lahko včasih nezakonita uporaba marihuane ali katere koli druge nadzorovane snovi pomeni nevarnost za druge. Vendar pa vlada v tem primeru od nas zahteva, da brez dodatnih dokazov sklenemo, da je vsak, ki redno uživa marihuano, avtomatično nasilen in nevaren. To gre predaleč," je v mnenju sodišča zapisal Neil Gorsuch.

Gorsuch je v sodbi zapisal, da to ne pomeni, da vlada ne more prepovedati dostopa do orožja odvisnikom, ampak mora dokazati, da so nevarni.

Vrhovno sodišče ZDA
Vrhovno sodišče ZDA
FOTO: AP

Poraz za Trumpa

Odločitev pomeni poraz za vlado predsednika Donalda Trumpa, ki je zagovarjala zakon iz leta 1968, kljub temu da je doslej nasprotovala drugim omejitvam glede orožja. Na podoben način kot Hemanija je zvezna vlada preganjala tudi sina nekdanjega predsednika ZDA Hunterja Bidna, ki je bil leta 2024 obsojen zaradi nakupa pištole, ko je bil odvisen od kokaina. Predsednik Joe Biden ga je potem pomilostil.

Zakon o nadzoru nad strelnim orožjem iz leta 1968, ki je bil sprejet po atentatu na Roberta F. Kennedyja in Martina Luthra Kinga mlajšega, je opredelil skupine ljudi, ki jih lahko zvezna vlada razoroži, vključno s tistimi, ki so bili obsojeni za kazniva dejanja. Vključuje osebe, ki so odvisni od mamil in nezakonite uporabnike.

Odločitev prihaja v času, ko je polovica ameriških zveznih držav legalizirala marihuano. "Ne glede na to, kaj si kdo misli o teh dogajanjih, jih zvezna vlada ni le tolerirala, ampak je tudi pripomogla k njihovi pospešitvi. Zaradi vsega tega ne more trditi, da so milijoni Američanov, ki zdaj redno uživajo marihuano, nevarni."

Rekreativno uživanje na zvezni ravni ostaja prepovedano, je pa Trump marihuano opredelil kot manj nevarno mamilo.

orožje zda marihuana mamila
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KOMENTARJI4

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Jimi1
19. 06. 2026 17.38
Nič pretresljivega... Na Dolenjskem ima praktično vsak manjšinec neomejen dostop do vsega orožja, še posebej avtomatskega, da se ne rabi truditi s pritiskanjem na petelina. Kaj jim dela v glavah, ko tako zadeti uperijo AK47 v zrak in pritisnejo svetleči rafal ,ki preseka zrak proti Novemu mestu,Šentjerneju ali kamor koli že... Oni zadetki dovoljenj za orožje sploh ne rabijo, do nas ostalih pa Upravna enota ni ravno prizanesljiva. Izgleda, da bomo v kratkem postali tudi legitimne civilne tarče, kolikor se Policija v zvezi s temi primeri angažera?
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+2
2 0
realist135
19. 06. 2026 17.10
Upam da ta isti drogeraš ustreli zveznega sodnika. mogoče se potem sodnija spametuje. nč čudnega da je v svetu snarhija. Tudi v SLO ni nic drugace. Sodnija podpira kriminalce- gospodarske in negospodarske
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+2
2 0
vlahov
19. 06. 2026 11.41
Kriminalec ne sme posedovati orožja in Trump ima prav.
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+3
3 0
Hudi časi
19. 06. 2026 10.18
Redko kdaj ima Trump prav, a ga takrat utišajo. Zakaj ga ne takrat, ko dela traparije? Jaz bi na splošno prepovedal prosto prodajo orožja, ne glede na to, ali kadiš travo ali ne.
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+5
7 2
bibaleze
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