Američanko ubil veliki beli morski pes

Kot navaja BBC, je sosed Tom Whyte za časopis Portland Press Herald povedal, da je napad videl iz svoje pisarne s pogledom na zaliv. "Slišalo se je, kako se je Julie hihitala in smejala, kar na enkrat pa je začela kričati na pomoč. In kar na enkrat je ni bilo več, videti je bilo, kot da jo je potegnilo v morje," je opisal Whyte in dodal, da je hči začela plavati proti njej.

Druga priča je za Press Herald povedala, da je bilo"veliko krvi v vodi". Dva kajakaša sta po napadu pomagala gospe Holowach priti na obalo. Na kraj nesreče so prišli reševalci, a so jo pozneje razglasili za mrtvo.

Morski pes je gospo zamenjal za tjulnja

Da je gospo res napadel veliki beli morski pes, je potrdil odlomljeni zob, ki so ga našli na kraju dogodka, je po besedah BBC zatrdil lokalni uradnik.

Julie Holowach je sicer med plavanjem nosila neoprensko obleko, njena hči pa ne, zato strokovnjaki sklepajo, da je morski pes mater zamenjal za tjulnja. Zadnja leta v poletnem času opažajo bele morske pse v Mainu, kjer v lokalnih vodah plava veliko tjulnjev, piše BBC.

Edini podoben tovrstni napad, ki so ga zabeležili v vodah Maina, se je zgodil leta 2010, ko je potapljač odganjal morskega psa. Potapljač ni bil poškodovan, povzema besede Press Heralda BBC.

Gospa Holowach se je upokojila zgodaj

Imela je zelo uspešno kariero modne direktorice, poroča New York Post. "Bila je ena najsrečnejših, najbolj vnetih in energičnih ljudi. Tekla je na maratonih, v bistvu se je ukvarjala s triatlonom. Bila je v odlični fizični formi. Služila je lastni denar, a je želela preživljati čas z družino." je za Post povedala njena dolgoletna prijateljica Karen Murray in dodala, da ima žrtev dva otroka, sina in hčer.

V zadnjih tednih so sicer morske pse opazili v različnih krajih ob severovzhodni ameriški obali, zlasti okoli Long Islanda v New Yorku, še piše BBC.