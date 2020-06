Amnesty Hrvaško obtožuje 'grozljive eskalacije kršitev človekovih pravic'

Amnesty International navaja, da so se pogovarjali s šestimi osebami iz skupine 16 pakistanskih in afganistanskih migrantov, ki so poskusili prečkati Hrvaško, da bi dosegli zahodno Evropo. Hrvaška policija jih je prijela blizu Plitviških jezer v noči s 26. na 27. maj ter jih zvezala, zverinsko pretepla, zasmehovala njihove poškodbe in jim po krvavečih glavah namazala hrano, izpostavlja Amnesty International na svoji spletni strani.

Migranti so povedali, da se je nad njimi zneslo med osem in deset ljudi v črnih uniformah in z naglavnimi pokrivali, kot jih uporabljajo posebne enote hrvaške policije. Nevladna organizacija navaja, da so policisti streljali v zrak, ustavljene moške pa so brcali in tepli s kovinskimi palicami, palicami in pištolami. Nato so po krvavih glavah, laseh in hlačah žrtev namazali kečap, majonezo in sladkor, ki so jih našli v enem od nahrbtnikov, poročajo. Objavili so tudi več fotografij, na katerih je videti ljudi z okrvavljenimi glavami.

Pripadniki posebnih enot hrvaške policije naj bi se izživljali nad ljudmi skoraj pet ur, pretepene in ponižane migrante pa so potem izročili hrvaškim obmejnim policistom, ki so jih prepeljali do meje z BiH in jim ukazali, naj se vrnejo nazaj v BiH.

Zdravnik v Veliki Kladuši, ki je oskrbel moške, je za Amnesty International povedal, da so vsi imeli poškodbe na zadnjem delu glave, ki so bile skladne z udarcem s topim predmetom. Večina jih je imela več zlomov, poškodbe sklepov, posedena pljuča, ureznine in modrice, utrpeli so tudi psihične travme, poroča Amnesty International.

"EU ne more več molčati in namerno ignorirati nasilja in zlorab hrvaške policije na svojih zunanjih mejah. Njihov molk omogoča in celo spodbuja nadaljevanje takih zlorab brez posledic. Evropska komisija mora raziskati zadnja poročila o grozljivem policijskem nasilju nad migranti in prosilci za azil,"je ob domnevnih dokazih proti hrvaški policiji dejal namestnik direktorja evropske pisarne Amnesty International Massimo Moratti. AI dodaja, da trenda nezakonitih vračanj ni opaziti samo na hrvaških mejah, temveč tudi na drugih zunanjih mejah EU.

Amnesty International navaja, da je opisani dogodek eden v vrsti, ki kažejo na brutalnost in zlorabe s strani hrvaške policije. Poudarili so, da številna poročila mednarodnih nevladnih in humanitarnih organizacij v zadnjih treh letih razkrivajo, da hrvaška obmejna policija rutinsko napada ljudi, ki poskušajo vstopiti v državo, uničuje njihove stvari in razbija njihove telefone, preden jih potisne nazaj v BiH.

To sicer niso prve obtožbe na račun hrvaških oblasti. Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je doslej vse obtožbe - zavrnilo.