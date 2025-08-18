Amnesty International obtožuje Izrael, da namerno strada prebivalce Gaze

"Izrael izvaja namerno kampanjo stradanja v okupirani Gazi," je organizacija zapisala v poročilu, ki temelji na pričevanjih sestradanih in razseljenih prebivalcev enklave ter zdravstvenega osebja. "Njihova pričevanja potrjujejo ponavljajoče se ugotovitve organizacije, da smrtonosna kombinacija lakote in bolezni ni nesrečen stranski učinek izraelskih vojaških operacij. Je nameren rezultat načrtov in politik," piše v poročilu.

Po navedbah organizacije je cilj Izraela v Gazi ustvariti razmere, ki bi pripeljale do uničenja tamkajšnjega prebivalstva, kar da je sestavni del izraelskega genocida nad Palestinci.

Izraelska vlada in vojska, ki obtožbe o namernem stradanju in oviranju dostopa pomoči v enklavo vztrajno zanikata, se na poročilo še nista odzvali.